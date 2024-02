Una agressió de l’exjugador del Centre d’Esports Manresa Juan Pablo Amantini al central del FC Pirinaica Soufian Grana quan els jugadors d’ambdues formacions enfilaven el camí dels vestidors després de la disputa d’un intens primer període va provocar la suspensió del partit que enfrontava els vermells amb el tercer classificat, la UD San Juan Atlético de Montcada i Reixac. Inesperadament, el futbolista d’origen argentí del conjunt visitant va etzibar un fortíssim cop de puny a l’esquena del jugador local sense que s’hagués produït cap provocació prèvia per part de Soufian Grana. El central del FC Pirinaica va caure a terra com a conseqüència de l’agressió. Després, es va aixecar per encarar-se amb el seu agressor i va haver de ser subjectat pels seus companys i els membres del cos tècnic del conjunt amfitrió. El capità de la UD San Juan Atlético Rafael José González i Èric Pérez van calmar Juan Pablo Amantini. L’àrbitre va prendre la decisió de suspendre el partit a causa de l’agressió i de l’enrenou posterior entre jugadors d’una i altra formació.

La duresa física que caracteritza la defensa de la UD San Juan Atlético ja s’havia evidenciat durant la primera part de l’enfrontament. La formació del Vallès Occidental va poder adquirir avantatge a l’electrònic abans que s’exhaurís el segon minut de joc, però la rematada de cap d’un dels seus davanters es va estavellar al pal. Marcel Bellido va replicar amb una canonada que va repel·lir el travesser de la porteria defensada per David Pérez. A continuació, el mig centre vermell va servir amb la seva habitual destresa una falta directa des de la frontal de l’àrea de penal visitant i va donar avantatge als amfitrions (min 18). Un penal de Soufian Grana a Marc Montejo (min 41) va permetre el veterà golejador Óscar Muñoz reequilibrar el marcador (1 a 1) abans del descans (min 42). Els incidents que es van produir a continuació van provocar la suspensió del partit. LA FITXA TÈCNICA. FC PIRINAICA (Sistema de joc: 4-2-3-1). Dani del Río; Miquel Nocete, Jhonattan Vinasco, Soufian Grana, Albert de Verdonces (Camilo Vinasco min 16); Pau Quintana, Marcel Bellido; Sergi Vilalta, Felipe Guerrero Pipe , Adrià Petit i Isidre Marsiñach. UD SAN JUAN ATLÉTICO (Sistema de joc: 4-4-2). David Pérez, Èric Pérez, Rafael José González, Óscar Muñoz, Omar Baldé (Pablo Sola min 34), Hugo Ruiz, Juan Pablo Amantini, Galderic Hugué, Marc Montejo, Daniel Hernández i Víctor Pérez. ÀRBITRE. José María Rodríguez Enrique (Delegació de Barcelona), auxiliat per David Claparols Mercado i Aleix Berenguer Frutos. Va amonestar el local Soufian Grana (min 41) i el visitant Marc Montejo (min 42). GOLS. 1-0 Marcel Bellido min 18 i 1-1 Óscar Muñoz (de penal) min 42. ESTADI. Municipal de Mion-Puigberenguer.