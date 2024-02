El gimnasta manresà de l'Egiba Thierno Diallo no ha pogut entrar aquest divendres en la final de paral·leles de la prova de la Copa del Món que es disputa a Cottbus (Alemanya). El bagenc ha estat dotzè en les classificatòries, a només 167 mil·lèsimes del vuitè lloc, el que feia entrar a la lluita de les medalles, obtingut per l'estatunidenc Khoi Young. Diallo també ha estat 25è en barra fixa en una jornada en què l'altra competidora del club manresà, la gironellenca Laia Font, ha quedat lluny de les finals de terra i barra d'equilibris, amb la ment posada en la final de salt de dissabte, a partir de les 14.43 hores.

I és que els punts són necessaris per a una Laia Font que va ser tretzena en l'estrena de les quatre proves de la Copa del Món, la setmana passada al Caire. Aquesta posició li va donar 5 punts, lluny de les seves competidores, davant de les quals ha de retallar distàncies. A la capital egípcia, cinc de les seves rivals aquest dissabte van puntuar més que ella.

Hi va guanyar la nord-coreana Chan Ok-An la qual, per tant, va rebre 30 punts. Els altres van ser la búlgara Valentina Georgieva (25), la txeca Alice Vlkova (18), la veteraníssima uzbekha de 48 anys Oksana Txussovitina (8) i la panamenya Karla Navas (6). Només no van puntuar, de les finalistes a Cottbus, la mexicana Natalia Escalera i la britànica Abigail Martin.

Guanyar a Alemanya, o fins i tot fer podi, reactivaria les opcions de Font de ser a París, a part de donar-li molta moral a causa del resultat obtingut. I és que només les dues primeres d'aquesta llista es podran classificar després de completar el seguit de quatre proves. Després del Caire i Cottbus arribaran Baku i Doha.

Potser es pot arriscar

L'entrenador de Laia Font a l'Egiba, Xavier Casimiro, explicava que, de cara a la final, "potser ens podem plantejar d'arriscar una mica per millorar les recepcions. Haver quedat tercera en una classificatòria d'una Copa del Món és brutal i a veure fins a on podem arribar". En les imatges difoses dels salts de Laia Font de dijous és cert que es va poder percebre que no clavava aquestes recepcions i, possiblement, per aquí es poden gratar algunes dècimes.

Me pasan esta vista de los saltos de Laia Font (@ClubEgiba) en Cottbus. 👌🏼 DTY (yúrchenko mortal extendido con doble pirueta) y tsukahara plancha con pirueta (kasamatsu en su caso).

Se clasifica con la 3ra mejor nota para la final de salto. ¡Mucha fuerza y suerte! 🙌🏼💪🏼 pic.twitter.com/mol6riIrDo — Gimnastas.net (@GimnastasNet) 23 de febrero de 2024

Mentrestant, aquest divendres ha escalfat amb els altres dos aparells que ha afrontat a Cottbus, tot i que amb la ment posada en els salts de dissabte. En la competició de terra ha estat 31a, amb una nota de 12,133 punts, a més de sis dècimes i mitja de la classificació per a la final de diumenge. Pel que fa a la barra d'equilibris, ha estat 24a amb 12,266 punts, a gairebé un punt de la classificació. Justament aquesta l'ha marcada la seva companya de selecció Laura Casabuena, vuitena amb una nota de 13,133. Lluitarà pel podi.

De moment, l'equip espanyol femení té dues gimnastes classificades per a París de manera individual. Alba Petisco ho va aconseguir a través del concurs individual del passat Mundial d'Anvers i Ana Pérez, en barra d'equilibris, per la seva actuació en aquest aparell en la mateixa competició. L'equip femení no s'hi va poder classificar com sí que va fer el masculí de Diallo.