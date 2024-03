Una breu pretemporada de només tres dies donarà pas al Mundial de Fórmula 1 més llarg de la història, amb 24 grans premis en el calendari del 2024. El devastador domini exercit per Red Bull el curs passat, amb 21 victòries de 22 possibles i els títols de pilots i constructors, ja feia presagiar que la tendència continuaria aquest any. Però per si quedaven dubtes, el tricampió Max Verstappen es va encarregar d’aclarir-ho en els seus primers tests al volant del revolucionari RB20, amb el qual Adrian Newey ha donat un pas de rosca a la seva proposta per al nou cotxe: "Teníem clar que els altres anaven a copiar-nos i seríem vulnerables", argumenta l’enginyer més cotitzat de l’anomenat gran circ.

Abans que comenci l’acció a la pista, avui amb les dues primeres sessions lliures del GP de Bahrain, Alonso i Sainz ja han dictat sentència: "Max Verstappen és el col·leccionista de títols i va a buscar-ne el quart", coincideixen. L’asturià va ser encara més contundent després dels assajos de la setmana passada: "Després d’això, ja hi ha 19 pilots que saben que no seran campions aquest any". Pel bé del campionat, tant de bo no es compleixi un pronòstic tan descoratjador com aquest.

Tensa calma

En 74 anys d’història, el Mundial de F-1 mai havia repetit graella, però tots els pilots que van acomiadar el curs a Abu Dhabi es mantenen als seus llocs el 2024. És la tensa calma abans de la tempesta que s’acosta. El joc de les cadires va començar a principis de febrer amb un moviment agressiu. Ferrari va renovar Charles Leclerc, va trencar les negociacions amb Sainz i va anunciar el fitxatge més sonat en la història recent, que compromet Lewis Hamilton amb la Scuderia a partir del 2025.

Un autèntic terratrèmol que obre infinitat de combinacions en les alineacions. Está en joc el futur de molts pilots que acaben contracte, inclosos els dos espanyols. Sainz és un agent lliure i està disposat a escoltar ofertes de tots els equips. Fernando Alonso, als seus 42 anys, ha de decidir si posa el fermall a la seva carrera o entra a l’esbojarrat mercat per al 2025.

El futur de Sainz

Sainz és a punt d’iniciar la seva temporada més difícil. El madrileny esperava començar el nou curs amb la renovació firmada, però ara està obligat a fer-ho en una incòmoda posició al box de Maranello. A Sainz, molt ben valorat a la graella, se li obre una àmplia finestra de possibilitats. Malgrat la seva joventut (29) ha participat ja en nou mundials. Després de passar per Toro Rosso, Renault, McLaren i Ferrari, s’ha acostumat als sobresalts i sovint s’ha sentit infravalorat. "No tinc un pla. No sé on aniré o quina pot ser la meva millor opció. L’única cosa que sé és que intentaré maximitzar el meu últim any a Ferrari", afirma.

Sainz sap que, passi el que passi aquest any, no tindrà problemes per trobar un nou equip pel 2025. "Vull veure quin projecte pot ser millor per a la meva carrera a llarg termini, el que em permeti tenir la possibilitat de ser campió del món. Hi ha moltes opcions allà fora", avisa el madrileny, que ahir, assegut al costat de Hamilton en la roda de premsa de la FIA, va assegurar: "No li guardo rancor a Lewis. El respecto i entenc que vulgui anar a un gran equip com Ferrari. Jo, en la seva posició, faria el mateix".

Alonso afronta la seva 21a campanya a la F-1. Tot un rècord que pot coronar superant la barrera dels 400 grans premis. Tot i que més que estadístiques, el que espera és millorar el balanç del seu primer any a Aston Martin, que va tancar amb vuit podis i la quarta posició al Mundial. En clau de futur, ja ha començat a sembrar el terreny. "Només hi ha tres campions a la graella i soc l’únic disponible. ¿Mercedes? Primer he de decidir si vull seguir. Em sento genial, però és un calendari exigent i el 2026 hi haurà nova normativa, que serà reptadora o no".