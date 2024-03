Montse Gomariz fa cinc temporades que ocupa la presidència del Club Natació Manresa. I, mentre s’encarrega de la gestió de l’entitat, continua amb la seva exitosa carrera com a esportista al club de la seva vida.

Per què va decidir a aventurar-se a presidir el CN Manresa?

Érem una colla d’exesportistes del club que crèiem en el Club Natació Manresa dels inicis i volíem impulsar un projecte com el que nosaltres havíem viscut.

Quins objectius s’han assolit amb vostè de presidenta?

Vam aconseguir tornar a ser Club Natació Manresa en comptes de Club Natació Minorisa. També s’ha pogut posar el nom de Manel Estiarte Duocastella a les instal·lacions del club. En l’àmbit esportiu, s’ha reforçat la base per fer-nos més competitius i sòlids, que abans era un dels nostres punts febles. A més, en breu tindrem els blocs de sortida que marca la Federació Internacional de Natació per poder acollir competicions d’alt nivell.

Noteu que hi ha esports aquàtics més masculinitzats que d’altres?

Sí, el triatló i el waterpolo, mentre que la natació sincronitzada és més aviat al contrari. Tot i això, en el nostre cas tenim presència tant d’homes com de dones en tots els esports, menys en la natació artística.

L’esport femení, en quin punt està?

Està en un moment òptim i podem fer grans coses. Per això, hem de continuar lluitant pels nostres drets i per la continuïtat. Sumem molts anys de lluita per poder estar on estem i s’ha de preservar. Des del CN Manresa intentem motivar a les noies per potenciar la seva participació.

Com troba l’equilibri entre la Montse presidenta i la nedadora?

A vegades és complicat trobar les estones i saber separar, però crec que ser nedadora del club que presideixo és positiu perquè ho visc tot de primera mà i això fa que pugui prendre decisions d’una altra manera. Entrenar amb la resta d’esportistes del club fa que sigui una més d’ells. Arribar i ajudar a algú a posar-se el gorro o compartir les ulleres, també forma part del meu dia a dia. Inclús a vegades vaig a ajudar als absoluts quan els falten esportistes.

Quins projectes de futur té?

Sempre hi ha coses per continuar creixent i millorant, tant en l’àmbit esportiu com en el club. Així que bàsicament m’agradaria mantenir el més alt possible al Club Natació Manresa.