El Covisa Manresa afronta aquest dissabte (18 hores) un partit crucial de cara a posicionar-se bé per a les eliminatòries d'ascens a Segona Divisió. Els bagencs són líders, amb 57 punts, dos més que l'Sporting La Nucia i set més que el rival d'aquesta jornada, el Marlex Mataró. No cal dir que un triomf de l'equip de Paco Cachinero gairebé li asseguraria la segona posició, vital per jugar les tornades a casa en els play-off.

Els manresans només han perdut un partit en tot el curs. Va ser a la pista de La Nucía i es manté invicte al seu pavelló. Caldrà que mantingui aquesta solidesa, ja que els mataronins són un visitant temible. D'onze desplaçaments, vuit han acabat en victòria, en concret a Cerdanyola, Picassent, a la pista de l'Industrias B, Calvià, la del Montsant, Canet, l'Hospitalet i l'Escola Pia Sabadell. Va empatar a les del Natació Sabadell i Les Corts i només va perdre, també, a La Nucia. El Mataró va iniciar el curs amb l'ex del Manresa Sito Rivera i ara els prepara Nicolás Dedeu Van den Berg. En el partit de la primera volta, encara amb Rivera a la banqueta, el resultat va ser d'empat a 5, amb la qual cosa una victòria també faria que es passés a guanyar l'average. El Covisa és favorit ja que té un balanç golejador (144-48) superior al seu rival (110-57). En la mateixa jornada, el segon, La Nucia, rep el Canet, cinquè per la cua, una hora abans,