Un miler de persones desafien el fred i el cel tapat per participar en la vuitena Cursa de la Dona de Manresa. Les inscripcions s'han hagut de tancar i hi ha qui s'ha quedat sense dorsal per temes de seguretat i organització. Es tracta d'una cursa de 5 quilòmetres pel nucli urbà de Manresa sense ànim competitiu, amb un component reivindicatiu pel Dia de la Dona i sobretot festiu. A primera hora ha sigut el torn dels més petits. Ara, el dels joves i adults.