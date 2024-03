L’exhibició de caràcter, competitivitat i solidesa que van oferir els jugadors del Centre d’Esports Manresa a l’estadi Narcís Sala, el feu del quart classificat, va propiciar la meritòria igualada sense gols que van segellar els blanc-i-vermells contra la UE Sant Andreu. Per fi, la dedicació del tècnic manresà Aitor Maeso va rebre una recompensa tangible i merescuda i el conjunt blanc-i-vermell va foragitar del seu repertori les grolleres errades defensives que, sens dubte, han estat fonamentals per signar una ratxa de set derrotes consecutives. Els futbolistes es van rebel·lar l’Olimp andreuenc i van tallar de soca-rel la possibilitat de fer història com la plantilla blanc-i-vermella que més ensopegades seguides ha protagonitzat.

Aitor Maeso va reinventar altra vegada l’equip per afrontar el partit contra el conjunt guiat per Xavi Molist. L’entrenador va introduir quatre canvis a la formació inicial i va optar per una estructura d’equip inèdita aquest curs esportiu (4-1-4-1). Yaya Sidibé i Iván de la Peña van reaparèixer per ocupar el lateral dret i per configurar la parella de centrals amb Moha, respectivament. A més, David Pons, després de cinc jornades sense figurar a la convocatòria, va ser el lateral esquerre titular. Per últim, el navarclí Nil Garrido va esdevenir el mig centre de referència, amb Marc Cuello i Carlos Gilbert com a interiors.

Solvència defensiva i dues ocasions

Des de l’inici, fidel al seu estil de joc, la UE Sant Andreu va assumir la possessió de la pilota i la iniciativa ofensiva. De seguida, però, es va poder constatar que la intensitat i determinació amb les quals els jugadors del CE Manresa entomaven el desafiament de neutralitzar els atacs de l’oponent dotaven l’equip de competitivitat. Una qualitat a la qual es va afegir la solvència. En aquest context, les dues primeres oportunitats les va generar el conjunt blanc-i-vermell. Un contracop iniciat per Enric Baquero i el posterior servei en profunditat del destre mitja punta van habilitar Álex Pachón per encarar Nil Torreguitart en solitari. Malauradament, la rematada rasa i centrada del davanter esparreguerí va facilitar l’aturada del porter andreuenc (min 10). Sis minuts després, Nil Torreguitart es va haver d’estirar a la seva dreta per assegurar-se que el xut ras armat des de la frontal de l’àrea de penal per Enric Baquero no qüestionés la integritat de la seva porteria.

La zona de creació de la UE Sant Andreu, liderada per l’enyorat Pau Darbra, no va generar la primera ocasió dels amfitrions fins que ja s’havia superat l’equador del primer període (min 23). Una gran acció trenada per Sergi Serrano i Josu Rodríguez va habilitar Alexis García per penetrar a l’àrea de penal manresana com a interior dret, però la seva rematada al primer pal es va estavellar contra la xarxa lateral. A continuació, el davanter andreuenc Gerard Oliva va reclamar un penal amb vehemència. La jugada va continuar i la defensa visitant va desviar a córner el xut a boca de canó de Pau Darbra (min 25).

Les accions ofensives de la UE Sant Andreu van tenir més profunditat en els últims vint minuts de la primera meitat. Gerard Oliva no va poder arribar a rematar per centímetres una enverinada centrada rasa de Josu Rodríguez des de la posició d’extrem esquerre (min 29). El CE Manresa va replicar amb una perillosa rematada de cap d’Omar Ouhdadi arran d’una intencionada centrada d’Enric Baquero (min 37). La millor ocasió dels amfitrions es va produir com a conseqüència d’un bot neutre després de la topada que va deixar estabornit Òscar Pulido (min 45+3). Josu Rodríguez no va dubtar i va etzibar una potent canonada des de l'exterior del vèrtex superior dret de l’àrea de penal que es va estavellar al pal dret de la porteria blanc-i-vermella.

De l’ensurt inicial al creixement

La UE Sant Andreu va monopolitzar la possessió de la pilota durant els dos primers minuts de la represa, fins que l’àrbitre va anul·lar el gol de Gerard Oliva per fora de joc de l’exdavanter del CD San Fernando. Va ser un miratge. Després d’aquest sobresalt es va poder constatar la consistència de l’entramat defensiu del CE Manresa i l’esterilitat dels embats ofensius dels andreuencs. Òscar Pulido no va deixar espai a Josu Rodríguez per encarar-lo amb una decidida sortida (min 51); Genís Blasco no va poder arribar a rematar de cap la centrada de Jordi Méndez (min 59) i el xut llunyà amb rosca d’Alexis García es va perdre arran de la creueta superior esquerra de la porteria manresana (min 61).

Aleshores, el CE Manresa ja gosava discutir el domini local al centre del camp i una errada en el blocatge de Nil Torreguitart va obligar Sergio Castillo a refusar amb contundència per evitar la rematada d’Álex Pachón (min 63). Les prestacions dels blanc-i-vermells van millorar encara més i van propiciar l’ocasió del Pol Ballesteros. Fatídicament, el mitja punta va finalitzar amb una rematada poc destre la seva magnífica conducció des de la posició d'extrem esquerre i Nil Torreguitart la va conjurar (min 74). Tres minuts després, Òscar Pulido es va haver de lluir per desviar amb la mà dreta un enverinat xut a mitja alçada d’Alexis García armat arran d’una centrada rasa d’Óscar Romero. El CE Manresa es va mantenir ferm i va protagonitzar les dues darreres accions ofensives de l’enfrontament (min 96). Un defensa va impedir que la centrada des de l’esquerra d’Enric Baquero arribés a la posició de Javi López i Nil Torreguitart va blocar el xut llunyà de Pol Ballesteros.

LA FITXA TÈCNICA. UE SANT ANDREU (Sistema de joc: 4-2-3-1). Nil Torreguitart; Jordi Méndez, Antonio Pelegrín, Sergio Castillo (Luis Martínez min 82), Genís Blasco; Carlos Guzmán (Alberto García Albertito min 82), Pau Darbra; Alexis García, Sergi Serrano (Toni Paredes min 86); Josué Josu Rodríguez (Óscar Romero min 69); i Gerard Oliva. CE MANRESA (Sistema de joc: 4-1-4-1). Òscar Pulido; Yaya Sidibé, Iván de la Peña, Moha, David Pons (Álex Sánchez min 57); Nil Garrido (Àlex Iglesias min 80); Omar Ouhdadi (Javi López min 80), Marc Cuello (Martí Soler min 69), Carlos Gilbert, Enric Baquero; i Álex Pachón (Pol Ballesteros min 69). ÀRBITRE. Gonzalo López Romera (Comitè de Navarra), auxiliat per Urtzi Pascal Gil i Goiatz Markotegui Latorra. Va amonestar els locals Genís Blasco (min 27), Jordi Méndez (min 66) i Pau Darbra (min 92) i els visitants Marc Cuello (min 32), Carlos Gilbert (min 44), Àlex Iglesias (min 95) i Enric Baquero (min 95). ESTADI. Estadi Narcís Sala (Barcelona).