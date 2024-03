El CG Puigcerdà completa el somni i s'apunta la seva primera Copa de la Reina (7-2)

El Club Gel Puigcerdà ha completat un cap de setmana de somni i s'ha endut la seva primera Copa de la Reina d'hoquei patins, després de derrotar en la final el Kosner Huarte navarrès per un clar 7-2. Les ceretanes ja havien vençut el mateix rival en la lligueta de quarts de final per 3-0 i en la lliga cada equip havia guanyat un partit. Totes dues formaciones havien donat la sorpresa dissabte en derrotar els dos equips que van jugar la final de la lliga. El CG Puigcerdà s'havia desfet del totpoderós Majadahonda, guanyador d'onze de les passades catorze edicions de la Copa, per 1-4 i el Kosner havia fet el mateix amb el campió de lliga, el Txuri, a qui va derrotar per 2-3 a la pròrroga.

En la final hi ha hagut poc color perquè al final del primer període, el CG Puigcerdà ja vencia per 3-0. La cananenca Dakota McAlpine anotava el primer als dos minuts de joc i després marcaven Carla Lliveria i Kiera Ohare, totes tres assistides.

Tot i que ha retallat la distància amb un gol de Naroa Goenaga, el segon terç també ha estat cerdà, amb les dues anotacions de Mercè Vilaró, màxima puntuadora del partit,amb cinc. L'última retallada, mínima, l'ha feta Laura Gil a l'inici dels últims vint minuts, però Jana Gutiérrez i Natalia Girves han completat el 7-2 final, previa a la recollida del trofeu per part e la capitana, Paula Giménez.

Ells mateixa explicava que "sentim molta felicitat. És el primer títol de molts i esperem celebrar-ho al màxim". Segons ella, "les ganes de guanyar ens han fet vèncer en molts partits. Des del començament del dia he vist molta energia i molta intensitat. Això ha marcat el partit i s'ha notat que volíem aconseguir el primer títol".