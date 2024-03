L'Avià posa pressió al líder amb un triomf forjat a la primera part (2-5)

L'Avià va demostrar que lluitarà fins al final per ascendir directament de categoria i va derrotar a domicili un Avinyó que és una de les revelacions de la categoria, amb un bon lloc classificatori just després d'ascendir. Els avianesos van voler deixar enllestit el partit tan aviat com fos possible i van mostrar la seva qualitat anotant els tres primers gols abans del minut 37, en treure partit de la majoria d'ocasions que van crear davant de la porteria blanc-i-verda.

L'Avinyó, que sentia que la diferència entre tots dos equips potser no era tan gran com el 0-3 que reflectia el marcador, hauria pogut abaixar els braços, però no ho va fer. Va intentar capgirar la sensació d'haver marxat el vestidor amb una distància en contra inèdita aquesta temporada i va anar a reduir la distància. Careta va fer l'1-3, però Pau Vázquez, onze minuts més tard, tornava a posar els tres gols de marge. Tot i això, a deu minuts per a la finalització de l'enfrontament, una anotació d'Eloi Colomé feia creure als bagencs que encara hi havia vida si arribava l'eventual tercer gol. Però no va ser així i l'encert d'Ivan Lianes va establir el 2-5 final. L'Avià seguirà amb la seva lluita amb el Cardona en les set jornades que queden i l'Avinyó, amb el seu repte de sumar 40 punts. Només és a tres i els buscarà en el proper partit, a Calaf.