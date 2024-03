El Barça proposa allargar els treballs al Camp Nou fins a les dotze de la nit per accelerar les obres

El FC Barcelona ha proposat allargar els treballs al Camp Nou fins a les dotze de la nit per accelerar les obres, segons publica 'La Vanguardia' i ha pogut confirmar l'ACN. Actualment, els treballs que s'hi fan de dilluns a divendres comencen duren fins a les vuit del vespre i el que planteja la proposta sobre la taula és allargar aquest horari de feina fins a la mitjanit per disposar, així, de quatre hores més diàries per treballar. Durant aquestes hores addicionals les tasques serien interiors o silencioses. D'acord amb fonts municipals, l'Ajuntament està parlant amb totes les parts implicades per aconseguir el màxim consens sobre les actuacions relacionades amb les obres al Camp Nou.

Les mateixes fonts indiquen que properament es convocarà la comissió de seguiment, de la qual formen part el Districte de les Corts, el FC Barcelona i les associacions de veïns i veïnes dels entorns del Camp Nou, per estudiar la proposta final una vegada estigui consensuada.