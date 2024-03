Medalles bagenques per a Martí León i Micky Castillo en els estatals mini de bàsquet

El jugador del Bàsquet Manresa Martí León es va penjar la medalla d'or com a integrant de la selecció catalana masculina i el tècnic bagenc Micky Castillo, la de bronze formant part dels preparadors de la femenina en els Campionat d'Espanya mini que han tingut lloc a San Fernando (Cadis).

León va anotar dos punts en la final que la formació catalana masculina va guanyar al País Valencià (71-67) després de completar un campionat en què no van perdre cap partit. Així, Catalunya va guanyar el País Basc per 97-47 en la fase de grups, amb 13 punts del manresà. En el 62-12 davant de Cantàbria en va comptabilitzar 12 i en el 83-32 davant d'Aragó en va fer 6.

Ja en les eliminatòries, Catalunya va vèncer clarament Balears per 78-26 en els quarts de final, amb 6 punts més de León, que no va poder anotar en la semifinal contra Madrid (84-68).

Pel que fa a Castillo, que feia de tècnic ajudant de Míriam Palacios en el combinat femení, va veure com la seva bona trajectòria era interceptada per Andalusia en les semifinals. Les amfitriones es van mostrar superiors i van vèncer per 68-43. De tota manera, les catalanes es van refer i van guanyar Madrid en el partit pel tercer lloc per un ajustadíssim 67-69.