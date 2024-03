Resurrecció blanc-i-vermella i victòria del CE Manresa (1-0)

Diumenge de Resurrecció a l’estadi del Congost. Després d’un periple inacabable de tretze jornades, el Centre d’Esports Manresa va tornar a vèncer. Els amfitrions van sotmetre merescudament el FC Cerdanyola (1 a 0) i van sumar la sisena victòria de l’exercici a la Segona Divisió RFEF.

Per fi, la tasca desenvolupada pel tècnic manresà Aitor Maeso i la perseverança i honestedat dels futbolistes blanc-i-vermells va rebre una recompensa tangible: tres punts. Recordem que des que va assumir les regnes de la formació manresana Aitor Maeso, a meitats de gener, el CE Manresa només havia sumat un punt al feu de la UE Sant Andreu (una igualada i nou derrotes). La darrera victòria dels bagencs a la competició es va produir el segon diumenge de desembre del 2023. Aleshores, les anotacions de Carlos Gilbert i Nil Garrido van permetre el CE Manresa superar el CF La Nucia (2 a 0).

Ningú s’ha d’enganyar, però. La tornada del conjunt blanc-i-vermell a la Tercera Divisió és un fet irreversible que les matemàtiques encara han de certificar. Malgrat aquesta circumstància, el triomf fonamenta la possibilitat que els manresans tanquin aquesta primera etapa de dos cursos esportius a la Segona Divisió RFEF amb dignitat i competint per sotmetre els seus últims cinc oponents.

Aitor Maeso va optar per una estructura d’equip més ofensiva de l’habitual (4-3-3) per encarar el duel contra el quinzè classificat. A més, les baixes per lesió (Marc Martínez, Enric Baquero i Alpha Bagayoko) i per sanció (Nil Garrido), a més de qüestions tàctiques, van propiciar que l’entrenador configurés un onze titular amb cinc novetats respecte al que va presentar a Sant Miquel de Balansat.

Gosadia ofensiva i ràpid avantatge

Tal com ja és habitual, el CE Manresa va exhibir audàcia i determinació en atac durant els primers minuts de joc. Quan tot just s’havien consumit quaranta-un segons, una passada de Carlos Gilbert va habilitar David Pons per armar un xut quasi ras des de la frontal de l’àrea de penal vallesana que el porter Álex Sánchez va blocar. El FC Cerdanyola va respondre trenta-vuit segons després, però Carlos Martínez no va tenir espai per jugar adientment l’esfèrica que li havia cedit amb el cap Boris Garrós arran d’un servei en profunditat. A continuació, un defensa cerdanyolenc va neutralitzar la rematada de cap de Javi López (min 3). Va ser el preludi del gol decisiu (min 4). L’incisiu Carlos Gilbert va tornar a esbotzar el sistema defensiu de l’oponent com a extrem dret i la seva precisa centrada va permetre Javi López batre Álex Sánchez amb una canonada inapel·lable (1 a 0).

La formació entrenada per Oliver Ballabriga va reaccionar i va assumir la possessió de la pilota durant els següents minuts. Va ser un miratge. Els vallesans combinaven a la seva parcel·la defensiva, però sense profunditzar i una pilota recuperada per Martí Soler va propiciar la rematada innòcua d’Omar Ouhdadi (min 11). La segona ocasió de gol de l’enfrontament també va ser blanc-i-vermella. El lateral David Pons va penetrar com a extrem esquerre i la seva passada enrere va permetre Marc Cuello armar un xut des de la frontal que es va perdre arran de la creueta superior esquerra de la porteria del FC Cerdanyola (min 13).

El CE Manresa va mantenir la iniciativa ofensiva fins al final del primer període i va triplicar les ocasions de gol (3 a 1) i les accions de perill (13 a 5) generades pel seu oponent, que es defensava per ocupació de l’espai, sense pressionar. En aquest context, Javi López va culminar amb una rematada creuada l’acció que li va permetre bastir la magnífica assistència de Martí Soler (min 17) i el porter Álex Sánchez va impedir que el xut ras de Yeray Izquierdo esdevingués el segon gol dels amfitrions, després que Ronald fos incapaç de refusar, des del terra, la pilota servida des de la cantonada per Martí Soler (min 28). L’única oportunitat dels vallesans va ser una rematada rasa d’Adri Díaz des de l’interior de l’àrea de penal manresana que César Llopis va neutralitzar (min 35).

Domini estèril, gestió fructífera

A la represa, la necessitat de vèncer a l’estadi del Congost per augmentar les seves opcions d’aconseguir la permanència van propiciar la reacció del FC Cerdanyola. Els jugadors d’Oliver Ballabriga van jugar amb més intensitat, van dominar el tempo del partit i van obligar el CE Manresa a parapetar-se en defensa. Els blanc-i-vermells van gestionar aquest nou escenari amb maduresa i sense cometre errades flagrants. En conseqüència, els vallesans només van poder qüestionar la integritat de la porteria defensada per Òscar Pulido arran d’una enverinada rematada de cap a mitja alçada armada per Boris Garrós des del punt de penal (min 51).

L’entrada al terreny de joc del davanter esparreguerí Álex Pachón va ser fonamental per posar el punt final a la fase de preponderància del FC Cerdanyola. L’equilibri va presidir el joc a partir del minut 70 i només una gardela etzibada per Lucas Pariente des de l’interior de l’àrea de penal manresana va generar inquietud (min 78). La defensa del CE Manresa va neutralitzar les envestides ofensives finals dels cerdanyolencs i, després de quasi quatre mesos, l’afició blanc-i-vermella va tornar a celebrar una victòria amb els seus futbolistes. Quina glòria, malgrat el context.