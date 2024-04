El jugador de l'Igualada Marc Rouzé, bronze amb França a la Copa de les Nacions

El jugador gironí de l'Igualada Rigat Marc Rouzé va aconseguir la medalla de bronze, jugant amb la selecció francesa, en la Copa de les Nacions que va finalitzar diumenge a última hora a Montreux (Suïssa). Rouzé debutava amb l'equip gal, que va donar la sorpresa del campionat en desplaçar la selecció espanyola a disputar la fase del cinquè al vuitè lloc, després d'un triple empat entre els dos equips i Portugal. A Espanya jugava un altre arlequinat, Nil Cervera, que va anotar un gol en el certamen.

D'aquesta manera, França va aconseguir arribar a semifinals després d'un sorprenent triomf contra Portugal per 6-5, en què Rouzé va marcar un gol. Abans, el francesos havien perdut per un exigu 2-1 contra Espanya. Aquesta curta distància en els dos partits va propiciar que la victòria per 4-2 dels lusitans contra Espanya provoqués que l'equip que dirigeix Guillem Cabestany quedés fora de les semifinals per la diferència d'anotacions en els partits disputats entre tots tres equips.

D'aquesta manera, França va passar a jugar la fase del primer al quart lloc. Contra Argentina, va caure derrotat per 6-4 en un duel força igualat. L'altre finalista va ser Portugal, que va derrotar Itàlia en la tanda de penals després d'haver empatat en el partit a dos. En la final de consolació, França es va apuntar el bronze en guanyar, també per penals, Itàlia. Rouzé també va anotar en aquest partit. En la final, Argentina es va proclamar campiona, en vèncer Portugal per 5-2.

Pel que fa a Espanya, va haver d'anar a disputar la fase del cinquè al vuitè lloc. En el primer partit va desfer-se d'una selecció de la ciutat amfitriona, Montreux, per 7-1. En el partit pel cinquè lloc, es va imposar a Angola per un ajustat 4-5. Nil Cervera va acabar la participació en el campionat amb un gol anotat, el que va fer en el primer partit, un 7-1 contra Suïssa.