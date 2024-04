L'Ajuntament de Manresa es compromet a aportar 2,2 milions d'euros al Bàsquet Manresa en 4 anys

L'Ajuntament de Manresa aportarà 2,2 milions d'euros al Bàsquet Manresa durant quatre anys, segons el compromís expressat pel seu alcalde Marc Aloy. Es tracta d'un acord negociat amb el club manresà i que té la voluntat d'aportar "estabilitat" a una entitat que "és marca de ciutat", segons ha explicat Aloy.

La primera intenció del govern municipal, segons ha pogut saber Regió7 de fonts municipals, va ser anar a l'ampliació de capital que la Junta Extraordinària d'Accionistes va aprovar el 31 de gener amb la intenció de captar 2,5 milions d'euros i doblar així el capital. No obstant això, aquesta opció es va acabar per descartar després de les objeccions posades per la intervenció de l'Ajuntament i als tràmits administratius que caldria fer. Abans de l'ampliació, l'Ajuntament de Manresa era el soci majoritari del Bàsquet Manresa SAE, "amb un 7 % de les accions", segons va explicar Aloy.

Llavors, l'opció va ser incrementar en 50.000 euros anuals la subvenció nominativa que anualment concedeix l'Ajuntament al Bàsquet Manresa i que des del 2023 és de 500.000 euros, repartits en 370.000 euros a la SAE i 130.000 a la Fundació Bàsquet Manresa.

En aquest sentit, en el darrer ple municipal celebrat el 21 de març es va aprovar una modificació de crèdit per incrementar en 50.000 euros la partida "Projecció de ciutat - Subvencions nominatives", atorgada al Bàsquet Manresa SAE, de manera que el total que percebrà aquest any l'entitat seran 550.000 euros. Els diners es van treure de part del superàvit del pressupost de l'exercici 2023.

Ara, el govern municipal i la junta directiva del Bàsquet Manresa han acordat que aquests 550.000 euros es mantinguin les tres pròximes temporades, almenys, de manera que en quatre anys l'entitat hagi rebut 2,2 milions d'euros. Però, sobretot, "el que volem és que s'entengui com un compromís de l'Ajuntament amb un club que és el primer ambaixador de la ciutat", va explicar l'alcalde Marc Aloy que estava acompanyat del regidor d'Esport, Anjo Valentí.

"El club viu un moment molt bo, el pavelló s'omple cada jornada, i per això és fonamental que el suport que li dona l'Ajuntament quedi palès", va subratllar Marca Aloy en una clara referència al procés d'ampliació de capital en què està immers el club i que finalitzarà el 30 d'abril.

Per això, Aloy va voler fer "una crida a la ciutadania i a les empreses perquè acudeixin a l'ampliació, perquè el Bàsquet Manresa és una marca de ciutat".

L'articulació de l'acord, pendent

Fins ara, les subvencions que l'Ajuntament atorga al Bàsquet Manresa a través de la Societat i la Fundació, es negociaven any a any.

L'any 2017, es va incrementar a 370.000 euros, 240.000 euros per a la SAE i 130.000 per a la Fundació. Aquest compromís es va revisar a l'alça el juny del 2022, i l'any passat ja va ser de 500.000 euros.

A banda de l'increment de 50.000 euros que ja s'ha aprovat en ple, tant l'Ajuntament com el club pretenen estendre'l en els pròxims 3 anys tant "per donar estabilitat al club", com per haver-se d'estalviar renegociar cada any el conveni.

La qüestió que ara es planteja el govern municipal és com articular aquest compromís que, ara mateix, és només l'expressió d'un acord entre les dues parts i la voluntat política de complir-lo.

"No hi ha res firmat, però entenc que l'acord verbal i el compromís expressat per l'alcalde s'articularà a través d'un conveni a quatre anys", ha manifestat a Regió7 el president del Bàsquet Manresa SAE, Josep Maria Herms, qui es va mostrar convençut que "ens donaran la garantia documental" que rebran els 2,2 milions d'euros compromesos en quatre anys.