El Covisa Manresa segueix imparable en el seu propòsit d’acabar campió del seu grup

El Covisa Manresa segueix imparable en el seu objectiu d’acabar la fase regular de la Lliga com a campió del seu grup. Aquest dissabte ha derrotat el Cerdanyola, cinquè classificat, per 9-5, en un partit complicat i disputat, i que els manresans han inclinat a favor seu amb una remuntada esplèndida a la segona part en què han fet un 6 a 1.

A 6 jornades per al final de la fase regular de la lliga (5 després de la jornada d’aquest cap de setmana), es pot ben dir que ja no queden partits intranscendents. Gairebé tots els equips s’hi juguen l’objectiu de la temporada.

El Cerdanyola, cinquè classificat a 2 punts del quart, el Picassent, ha vingut al Pujolet a buscar els 3 punts que el mantinguessin en la pugna per al quart lloc, l’últim que dona accés al play-off d’ascens.

Per al Covisa, tot i tenir el play-off garantit i amb moltes probabilitats d’assegurar-se ben aviat la segona posició que atorga la tornada a casa en la primera eliminatòria, l’objectiu també eren sumar els tres punts en joc per seguir, com a mínim, amb els 5 d’avantatge que té amb l’Sporting La Nucia, segon classificat. Perquè ara, el propòsit que s’han fet els manresans ja no és quedar entre els dos primers sinó proclamar-se campions del grup 3 de la Segona B del futsal.

Els vallesans han sortit tancats a la seva part de pista. La pressió a l’home amb pilota els ha sortit rodona. Han provocat dues pèrdues en passades que no semblaven complicades i s’han posat amb un 0 a 2 quan encara no s’havien jugat 5 minuts. El segon gol ha obligat Paco Cachinero a demanar un temps mort.

La dinàmica ha seguit força igual. Fins i tot els vallesans s’han envalentit i han avançat la línia de pressió. Semblava que podia arribar el 0 a 3 perquè han estavellat una pilota al travesser i una altra al pal i els manresans no se n’acabaven de sortir. Però, amb només 14 segons del minut 11, en dos contracops, han empatat el partit amb gols d’Asis i Lavado. I la dinàmica ha passat a favor del Covisa. Al minut 13, s’han posat per davant amb el 3 a 2 de Terri, que ha aprofitat una mala sortida del porter.

Que els vallesans venien a totes s’ha vist de seguida. Han demanat un temps mort i s’han posat amb porter jugador. La derrota no els valia i el partit se’ls escapava. El vaitot els ha sortit tan bé, a la jugada següent han empatat a 3, i s’hi han sentit tan còmodes, que fins i tot amb el 3 a 4 l’han mantingut.

A la primera possessió manresana de la segona part, Terri han empatat a 4. I els vallesans, han tornat a jugar-se-la amb el porter jugador, com si no tinguessin 20 minuts al davant. De fet, s’ha vist que ho tenien ben treballat, amb uns jugadors específics per executar-ho. Però, no deixava de ser un risc. Al cap de sis minuts, ho han deixat córrer. I no hi han tornat, tot i el 5 a 4 d’Ambrós, que ha rematat de primera un rebuig del porter. S’han esperat a tornar-hi al 6 a 4, que ha arribat al minut 7.

Els de Cachinero han ajustat millor el rombe, tapant tots els xuts i línies de passades interiors. Per al Cerdanyola, més que una qüestió de confiança en sistema o de fe en les seves capacitats, ja era de desesperació. Els n’han caigut 3, com podien haver estat força més, sense que la sagnia els importés. L'han aturada a 4:27 del final, quan Asis ha fet el novè.