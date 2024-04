Meritxell Soler afirma que el circuit de la Marató olímpica "està obert a les sorpreses"

L'atleta de l'Avinent Manresa Meritxell Soler ja coneix el terreny de la Marató dels Jocs Olímpics de París. Aquest cap de setmana ha estat a la capital francesa recorrent el circuit que, segons ha afirmat a Regió7, "està obert perquè hi hagi sorpreses".

La marató femenina es correrà el dia 11 d'agost, a partir de les 8 de matí. Meritxell Soler hi serà en representació d'Espanya, juntament amb Majida Maayouf i Ester Navarrete. La fondista de Sant Joan de Vilatorrada es va guanyar la plaça en quedar subcampiona d'Espanya al febrer a Sevilla, amb una marca de 2:24:57. La cursa sortirà de l'Hôtel de Ville, anirà fins a Versalles i tornarà a París per acabar a la Place des Invalides. El recorregut rememora la Marxa de les Dones sobre el Palau del Rei Lluís XVI de Versalles del 5 d'octubre de 1789, un dels episodis clau de la història de França.

"No és un circuit pla, té un desnivell de 450 metres positius", explica Soler després d'haver-lo recorregut i estudiat aquest cap de setmana. Dissabte, va córrer els primers 13 km que discorren per punts emblemàtics de París, com la plaça de l'Opera i el Louvre. I diumenge va córrer del km 13 al 34. "És una ruta complicada, d'un pujar i baixar constant i amb una rampa del 13,5% de pendent, just al km 30", explica.

Tot i que prefereix els circuits plans, Soler raona que aquest desnivell fa que sigui "un circuit obert a les sorpreses perquè si fos pla, les marques de cadascuna gairebé ens dona les posicions finals". A més, "a la part inicial hi ha un tram tècnic, amb revolts i zones amb llambordes sobre les que córrer de pressa és arriscat, per la possibilitat de torçar-te el turmell o relliscar si és moll", valora.

Córrer de manera intel·ligent

Després de recorre'l, la maratoniana de l'Avinent Manresa considera que "s'haurà de córrer de manera intel·ligent per arribr amb força a les cames al km 33 o 34", diu. L'anada cap a Versalles és en lleugera pujada, mentre que la tornada és en baixada. Per això "caldrà anar amb compte per no retenir-te, ni deixar-te en excés per no carregar els músculs", explica.

Al Campionat d'Espanya de marató de Sevilla del febrer en què es jugava la classificació olímpica, Soler ja va demostrar capacitat de llegir la carrera i controlar-la. Així, no va seguir Fatima Azzaharaa Ouhadoou i Laura Luengo quan van escapar-se i que eren dues de les atletes que li podien pendre la plaça per als Jocs Olímpics. La tàctica li va sortir bé perquè tant Ouhadoou com Luengo van acabar abandonant al km 25.

La tornada passa per diverses viles de l'entorn de París, recorre la riba del Sena, passa per la torre Eiffel i acaba als Invàlids.

Un cop conegut el circuit, Meritxell Soler adaptarà els seus entrenaments per arribar en la millor forma possible a la marató olímpica. "Bàsicament, seran entrenaments de força. També buscarem algun circuit que s'hi assembli mínimament", explica.

Fins a l'11 d'agost, només té previst participar en la Cursa del Corte Inglés del 5 de maig, i competir al Campionat d'Europa de Mitja marató de Roma del 9 de juny, en cas que sigui seleccionada per representar Espanya. La selecció es coneixerà a finals d'aquest mes. "Si no em seleccionen, buscaré una altra mitja marató per aquelles dates que em serveixi de preparació", explica.