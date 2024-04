El FC Barcelona supera el tràmit de Cadis amb el cap posat al partit contra el PSG

Un FC Barcelona amb el cap posat a la tornada de l’eliminatòria de la Lliga de Campions de dimecres contra el París Saint-Germain a l’Estadi de Montjuïc, va sumar els tres punts al Nuevo Mirandilla contra un Cadis que malda per mantenir-se a la Primera divisió. Va guanyar per 1 a 0 amb un onze ple de futbolistes suplents. Un tràmit inoportú entre els partits contra el PSG que els blaugrana van resoldre amb ofici.

Xavi, que va veure el partit des d’una cabina a la grada per estar sancionat, va introduir fins a 8 canvis respecte del partit de París. Només va repetir Ter Stegen, Cubarsí i Sergi Roberto, i va fer entrar jugadors que feia setmanes que no es veien ni a l’onze titular, ni pràcticament entrant des de la banqueta. Com Marcos Alonso o Vitor Roque. Una aposta arriscada si la intenció era mantenir la il·lusió de la Lliga després que el Madrid no fallés a Mallorca. Però, realista si s’accepta que l’objectiu al campionat espanyol només pot ser el segon lloc i que el Girona, l’amenaça més real, havia perdut al Metropolitano.

Hi havia doncs l’al·licient de veure Vitor Roque a l’eix de l’atac de substitut del sancionat Lewandowski, amb Joao Félix i Ferran Torres a les bandes. Un atac inèdit per enfrontar un Cadis que esgota les seves darreres opcions de mantenir-se a la categoria. La derrota del Celta contra el Betis de divendres li havia obert l’esperança d’aferrar-s’hi.

El partit va començar molt lent, com si els gaditans no es creguessin capaços de sumar els tres punts que els enganxaria als gallecs, i els blaugrana es prenguessin una estona per reconeixe’s, després de tantes jornades de no veure’s junts en un partit oficial.

El primer xut entre els tres pals no va arribar fins al minut 22. El va fer Javi Hernández del Cadis i el va rebutjar Ter Stegen. Fins llavors, els arguments ofensius dels blaugrana eren xuts des de lluny, la majoria desviats o enviats a córner pels defenses. I una centrada de Fort que Ledesma va enviar a córner quan la pilota queia a plom a l’interior de la seva porteria.

Precisament en un córner va arribar el primer gol del Barça. El va fer Joao Félix amb una mitja xilena. I els blaugrana es van activar i, per uns moments, el partit va sortir de l’ensopiment que arrossegava des de l’inici. Joao Félix va posar una pilota frontal al mig de l’àrea, Sergi Roberto la va enviar amb un cop de cap precís a Fermín que entrava sol per la dreta de l’atac. El seu xut el va treure del damunt de la línia de gol Chust.

Ni el Cadis, ni els seus seguidors va semblar que es creguessin mai l’opció de treure un bon resultat. Cap jugada geniüda, ni cap càntic a la grada que desmentís el que semblava un club resignat a perdre el partit i la categoria, malgrat la millora de les últimes jornades en què han estat capaços de guanyar al Nuevo Mirandilla al Granada i l’Atlètic de Madrid. Només un gol anul·lat a Juanmi per un fora de joc de metres al cap de deu minuts de la segona part, va semblar que capgirés l’escenari. Al camp, els gaditans van encertar a situar el joc al camp rival. I la grada, ni que fos de manera tímida, també es va estimular.

Potser és el que va detectar la banqueta (o la cabina) blaugrana que va ordenar l’entrada de Pedri per Hèctor Fort, Koundé per Christensen i Lamine Yamal per Vitor Roque. És clar que els canvis a l’hora de joc s’han convertit en ortodoxos. També va acabar entrant Raphinha al tram final. I Marc Casadó. El partit estava del tot adormit. Només Ter Stegen va haver de mantenir-se despert per treure un xut de lluny de Samassékou.

Amb la victòria, el Barça es manté a 8 punts del Madrid, amb 21 punts per disputar-se. Diumenge que ve al Santiago Bernabéu, els blaugrana tindran l’ocasió de posar-se a 5 si són capaços de guanyar-hi i posar una mica de por al cos del madridisme. Abans, Madrid i Barça hauran disputat les eliminatòries contra City i PSG per convertir la setmana en tràgica o de glòria.