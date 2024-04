L'Igualada Rigat goleja el Sarzana i jugarà la final de l'Europe Cup

L'Igualada Rigat jugarà demà el migdia la final de l'Europe Cup d'hoquei patins, la segona competició continental, que es disputa al Pavelló de les Comes de la capital de l'Anoia, després de golejar el Gamma Innovation Hockey Sarzana per un contundent 1 a 8. El seu rival serà el Follonica italià que en la segona semifinal ha superat amb prou comoditat el Movenbto Stern Voltregà, l'actual campió de la competició, per 5 a 1.

Els igualadins han superat amb més facilitat de la que es podia esperar el Sarzana, quart classificat de la lliga italiana, en què duia cinc victòries consecutives. Només a la primera meitat els italians han tingut alguna opció de competir la victòria als igualadins.

L'Igualada ha sortit decidit a guanyar el partit amb el suport dels seus aficionats que han omplert de gom a gom les Comes. Al primer minut, els italians ja havien comès dues faltes. El Sarzana esperava al darrere i acabava de seguida la jugada. Amb tot, la primera ocasió ha estat seva, amb un xut al ferro de Borsi. Al minut 5, Nil Cervera ha aprofitat un bloqueig de Marc Carol i ha xutat creuat de pala per fer el 0 a 1. I, a la jugada següent, targeta blava per a l'argentí Jerónimo García i Gerard Riba ha fet el 0 a 2 en la falta directa. Han estat els millors minuts dels igualadins. El Sarzana s'ha estirat i ha aguantat la possessió. Ha topat dues vegades més amb el ferro i amb una bona aturada de Guillem Torrents.

Al minut 14, Facundo Ortiz ha fet una falta a Nil Cervera que li ha suposat la blava i Gerard Riba ha fet el 0 a 3. La primera falta directa l'havia marcat per alt i per l'esquerra del porter Simone Corona. Aquesta segona, per la dreta i per baix. Totes dues amb una execució rapidíssima. En a penes 15 minuts, l'Igualada encarrilava la final. Paolo di Rinaldis ha demanat el segon temps mort. Els italians han semblat que revifaven i han aculat els de Marc Muntané que també s'ha vist obligat a demanar un temps mort. Fins al final de la primera part, els italians han disposat de dues faltes directes, ben aturades per Torrents. A la primera superioritat, Davide Borsi ha aprofitat que la defensa s'ha obert per xutar a l'escaire del porter igualadí i posar l'1 a 3. La segona inferioritat, l'Igualada l'ha defensada sense concedir pràcticament cap posició franca.

La segona meitat, un tràmit

La segona part s'ha convertit ràpidament en un tràmit. Al segon minut, Riba ha fet el seu tercer gol en aprofitar un rebuig del porter Corona. Amb l'1 a 4, els italians han abaixat els braços i els gols han anat caient un rere l'altre. L'1 a 5 i l'1 a 6 en dos contracops molt ben iniciats i executat per Nil Cervera i Marc Rouzé han estat definitius.

Abans del final, dues imatges que resumeixen la impotència italiana. Amb 4'30'' per jugar-se i amb el marcador 1 a 7, l'entrenador italià ha demanat un temps mort en què s'ha trobat que els seus jugadors li giraven l'esquena, conscients que no hi havia indicacions que valguessin però en una falta de respecte més que evident i pública. I la segona, ja en els segons finals, una falta intencionada i lletja de l'argentí Facundo Ortiz que ha acabat amb una doble blava quan Vives la hi ha recriminat.

Resultat contundent que situa l'Igualada a la final de demà de la World Skate Europe Cup, just quan es compleixen 25 anys de l'última Copa d'Europa i de la Copa Continental i just quan fa 9 anys de la Final Four de l'antiga CERS (l'actual Europe Cup) disputada a la capital anoienca i que es va endur l'Sporting de Portugal. Els cinc darrers guanyadors de l'Europe Cup són catalans: el Lleida en tres ocasions (2018, 2019 i 2021), el Calafell (2022) i el Voltregà (2023).