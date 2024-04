Els equips de l'Avinent Manresa hauran de lluitar per no perdre la categoria

La primera jornada de la Lliga de Divisió d’Honor i de Primera Divisió disputades a Leganés i Gandia han deixat els equips femení i masculí de l’Avinent Manresa en una posició que els obligarà a lluitar per no perdre la categoria. Les pròximes cites seran la segona jornada de la Lliga el cap de setmana del 4 i 5 de maig i a la final el 25 i 26 de maig.

Tot i els resultats, la directora tècnica del Club Atlètic Manresa, Eulàlia Torrescasana, va valorar a Regió7 l’actuació dels atletes de manera positiva tant «pel bon ambient i l’esperit d’equip» com per «la capacitat de competir i les bones marques» que s’han fet.

A Leganés, l’equip femení hi va anar amb baixes «sensibles i mancances en determinades proves, com el fons», que van restar el potencial de l’equip per poder sumar punts, va explicar Torrescassana. «A més, ens va tocar un encontre molt complicat, contra dos equips molt potents com el Trops-Cueva de Nerja i l’Unicaja Jaén», va justificar.

«Un exemple és la prova dels 400 tanques en què Txell Tarragó va fer uns excel·lents 1'02'' i, tot i això, només va fer sisena», va explicar.

De fet, el Trops-Cueva de Nerja lidera la classificació amb 226 punts i l’Unicaja és cinquè (el primer dels segons classificats dels quatre grups) amb 187 punts. El tercer equip a què es va enfrontar l’Avinent Manresa va ser l’Atletismo Alcorcón, onzè amb 145,5 punts. Les manresanes són setzenes amb 128,5 punts.

Van destacar les actuacions de Marina Guerrero que va guanyar els 3000 obstacles i tercera en els 800 metres, la victòria de Lerato pagès en els 100 metres tanques, els segons llocs de Laura Bou en els 400 metres, d’Ona bonet en salt d’altura, de Mireia Guarner en els 3000 metres i de la marxadora Griselda Serret en els 5 km marxa. També va ser meritori el tercer lloc de l’equip del 4x400 metres, format per Txell Tarragó, Xènia Publill, Maria Salabert i Laura Bou.

L’equip masculí de l’Avinent que va competir a Gandia / CAM

Debut de l’equip masculí

L’equip masculí va debutar a Gandia a la Primera Divisió amb una actuació que l’ha situat en catorzena posició amb 151 punts. A Gandia, els atletes de l’Avinent Manresa van competir contra l’UCAM Cartagena (204 punts), CA Safor-Teika (174 punts) i l’Aldahara Lleida UA (158 punts).

«Els nois van competir molt bé, durant força proves anaven segons i tercers classificats» va explicar Eulàlia Torrescasana. La directora tècnica del CA Manresa també va destacar «les bones marques» que van assolir.

L’equip masculí va aconseguir tres victòries parcials. Jan Díaz en el salt de llargada amb 7,55 metres. Amb aquesta marca, el santfruitosenc va fer el rècord absolut del Club Atlètic Manresa. Biel Cirujeda en la prova dels 400 metres. En aquesta prova, l’altre atleta de l’Avinent Oriol Vergés va fer segon. I els atletes manresans també van fer doblet en el salt de perxa, amb la victòria de Ricard Clemente i el segon lloc de Martí Serra, tots dos amb la mateixa marca de 4,56 metres.

Els altres resultats individuals destacats van ser els segons llocs d’Arnau Pujols en els 800 metres i de Jan Díaz en els 110 tanques. I els tercers de Yassin L’Aziri en els 1500 metres, d’Abel Casalí en els 3000 metres, de Pol Saperas en els 100 metres llisos, de Sergi Cabezón en el pes, de Gerard Acín en el triple salt i de Joan Jiménez en el salt d’altura.

Pel que fa als relleus, tant el 4x100 (Roig, Rovira, Clotet i Saperas) com el 4x400 (Estela, Vergés, Pujols i Cirujeda) van quedar en segona posició.

Dos equips perden la categoria i a la fase de descens entre 8 equips compten els punts aconseguits en les dues jornades de lliga. L’avantatge per a l’Avinent és que a la final només es competeix amb un atleta.«Caldrà lluitar-ho», va afirmar Torrescasana.