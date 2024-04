La Balconada s'imposa als últims minuts al Calaf (4-1)

La Balconada va ser més forta en els últims minuts i va endur-se la victòria davant el Calaf (4-1) en un partit que durant gairebé una hora va ser molt igualat. Amb aquest resultat, els manresans aconsegueixen sortir del descens i es posen tretzens, amb vint-i-dos punts, una plaça que no els asseguraria la permanència, ja que els dos pitjors tretzens dels grups de Barcelona també baixen. Els anoiencs perden una de les poques oportunitats que els hi queden per remuntar la situació i, a cinc jornades pel final, es troben penúltims a nou punts de la permanència.

La primera meitat va tenir igualtat i alternances en el joc. El Calaf va sortir millor i va tenir alguna ocasió de perill, però la Balconada, sense massa encert, va recuperar la igualtat en el joc. En una de les jugades d'atac local, un defensa va tocar la pilota amb les mans a dins l'àrea i el col·legiat va assenyalar la pena màxima. Al minut 32, Boladji feia l'u a zero, resultat amb el qual s'arribava al descans.

L'inici de la segona meitat va ser similar a la primera. Igualtat, algunes imprecisions i poques ocasions clares. Al minut 49, una bona jugada dels anoiencs la rematava des de fora l'àrea Laaboudi per fer l'empat. Això va fer despertar el conjunt d'Alan Rodríguez, que va trencar el partit amb una pressió molt més intensa i recuperant pilotes en plena construcció de jugada dels visitants. Quan faltaven 16 minuts pel final, Mercadal va rematar un córner al primer pal per tornar a avançar el club manresà. Dos minuts després, una jugada ràpida dels locals va acabar amb un xut d'Argudo que, després de picar al pal, va entrar a la xarxa. I, de nou, dos minuts més tard, Torres va culminar un contraatac amb un xut creuat que va treure les teranyines de l'escaire. Amb el 4-1, el partit es va calmar, cap dels dos equips va atacar amb tanta intensitat i el marcador no es va moure.