Un doblet d'Eric Santmartí dona tres punts al Berga (2-0)

El Berga va vèncer al Badia del Vallès (2-0) en un partit dur i complicat que van poder resoldre gràcies a un bon ofici defensiu i un doblet d'Eric Santmartí. Amb aquest resultat, el conjunt blanc-i-vermell manté la segona posició, que li donaria accés als play-offs d'ascens, però només a tres del líder, el Natació Terrassa. També estan dos punts per sobre del Ripollet i tres del Torelló.

El partit va començar amb la possessió total pel conjunt local, mentre que els vallesans esperaven a darrere amb una defensa molt baixa, que dificultava i molt els atacs del conjunt que avui entrenava Pol Ginesta. Tot i això, gaudien d'algunes ocasions de perill clares. Al quart d'hora de joc, Eric Santmartí recollia una centrada rasa per l'esquerra després d'una molt bona jugada coral i anotava el primer gol del matx. Els berguedans no es van aturar i van seguir tenint la possessió, però els visitants, conscients que els hi tocava jugar a l'atac es van estirar i, tot i que van aconseguir lluitar de tu a tu amb els locals, també van deixar molts espais que aprofitava el Berga per fer contraatacs. Ramon Artigas va tenir una opció clara d'anotar que es va estavellar al travesser. En l'última jugada de la primera meitat, i després d'un període de certa dominància visitant, Santmartí va recollir una passada d'Oriol Ruiz a l'esquena de la defensa i va definir per anotar el segon gol del matx.

El segon temps va ser molt més lent, ja que ambdós equips i, sobretot, el visitant, van patir la forta calor que feia al camp. El Badia del Vallès va construir molt més des de darrere i tenia la possessió al seu camp, però li costava travessar a camp contrari per culpa de la defensa alta que plantejava l'equip blanc-i-vermell. En canvi, els del Berguedà van ser qui van gaudir de les millors ocasions, ja que aprofitaven els espais que deixava la defensa visitant. Arnau Hernández i Ramon Artigas van gaudir de dues ocasions claríssimes que la defensa o el porter vallesà van rebutjar pels pèls. A l'altra banda del camp, Enric Sánchez va aconseguir interceptar totes les pilotes llargues que enviaven els jugadors visitants a la recerca dels seus davanters, i va aconseguir una nova porteria a zero.