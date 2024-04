La UD San Mauro s’imposa al feu del segon classificat (0-2)

Sisena victòria consecutiva d’una UD San Mauro que té al seu abast la consecució del títol de lliga i l’anhelat ascens a la Lliga Elit. Els montbuiencs van vèncer al feu de l’històric FC Martinenc (0 a 2), la formació que ocupa la tercera posició a la taula classificatòria, i van aprofitar la derrota del segon classificat, la UD San Juan Atlético de Montcada, al terreny de joc de la Unificació Llefià (3 a 2) per ampliar el seu avantatge respecte els montcadencs i els barcelonins fins als set i els vuit punts, respectivament, quan només falten cinc partits per al final de la competició.

El tècnic de la UD San Mauro, Jesús Milán va optar per una estructura d’equip inusual (4-1-4-1) per afrontar el desafiament de sumar els tres punts al Municipal del Guinardó. La intenció de l’entrenador igualadí era contrarestar el joc directe dels amfitrions i el rèdit que habitualment treuen de les segones jugades. No endebades, el FC Martinenc encara no havia cedit cap derrota al seu feu (deu victòries i dos empats).

Una vegada més, l’opció tàctica de Jesús Milán es va revelar com a encertada i la formació dirigida per Toni Carrillo només va generar una ocasió de gol durant tot el primer període. Un servei de banda favorable als locals va propiciar la rematada a boca de canó de Favio Osorio que Caleb Martínez va conjurar en fer una aturada decisiva. Els xuts de Franco Nantez i Sergi Escofet van ser les oportunitats més clares dels mauristes abans del descans.

A la represa, els visitants van millorar les seves prestacions ofensives i un servei en profunditat del mig centre surienc Otger Sastre va habilitar Franco Nantez per penetrar com a extrem per la dreta. La passada enrere del mitja punta va propiciar el golàs de Sergi Escofet des de la frontal de l’àrea de penal barcelonina (min 59). Dinou minuts després, Otger Sastre i Franco Nantez van armar una jugada similar que va permetre el golejador Èric Compte Copoví sentenciar el guanyador de l’enfrontament (0a 2).