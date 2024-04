El Baxi s'encalla al Congost

El Baxi s’havia de fer fort al Congost per mantenir les seves opcions de classificar-se per al play-off per al títol. Però, un tercer quart nefast en atac, en què ha encaixat un 9 a 24, els ha fet encaixar una derrota contra el MoraBanc Andorra per 90-97. Aquest resultat afebleix les opcions del Baxi Manresa d’entrar al play-off pel títol, tot i que manté la vuitena posició a l’espera dels resultats d’aquest diumenge del Baskonia.

El primer quart ha estat un vist i no vist, sense ni un temps mort demanat, amb només una interrupció per una revisió demanada per l’entrenador de l’Andorra, Natxo Lezkano, i amb un marcador insòlit, de 30 a 28 que donava una projecció de 120 a 112 al final del partit. Alternatives constants, amb màximes diferències de +5 per l’Andorra a l’inici (0 a 5) i pel Manresa a mitjan quart (17-12), moment en què semblava que el Baxi podia obrir forat amb un Badio excepcional (10 punts, amb 2 de 3 triples). Ho han aturat entre Okoye, Harding i Andric i han posat per davant el seu equip (26-28). Quatre punts consecutius de Williams i Oriola han permès als manresans acabar el primer quart amb un mínim avantatge (30-28).

L’inici del segon quart no ha tingut res a veure. Els de Pedro Martínez han seguit amb el mateix ritme anotador, però han pujat la intensitat defensiva i els andorrans s’han quedat secs. A 7’51’’, Natxo Lezcano ha hagut de demanar un temps mort perquè la diferència era un +12 (40-28) amb un parcial de 14 a 0. Que s’ha incrementat a +15. El parcial ja era de 18-5. Tot just s’havien jugat 5 minuts del segon quart, i semblava que el Baxi podia agafar un avantatge important. De l’Andorra, només Harding celebrava la seva tornada al Congost sostenint el seu equip. 12 punts en aquest segon quart, per un total de 19 al final de la primera part.

A 2’42’’, Pedro Martínez ha hagut de demanar temps mort perquè els seus s’havien quedat bloquejats en atac, malgrat seguir intensos en defensa i dificultar l’encert dels andorrans. Okoye ha secundat Harding amb un 2 més 1 i dos tirs lliures. S’han acostat a 4 punts, distància que s’ha mantingut fins al final del segon període (53-49).

El tercer quart ha estat nefast per als manresans a qui se’ls ha estroncat la vena anotadora. El 0 de 6 triples ja és prou indicatiu. Seguien defensant amb intensitat, però a costa de carregar-se de faltes personals i entrar en bonus massa aviat. El primer punt no l’han fet fins al 7’33’’, i per una falta tècnica a la banqueta perquè Maric ha impedit, probablement sense voler, que Robinson tragués de pressa de banda. L’Andorra ha seguit amb el ritme dels anteriors quarts, amb el benefici d’anar a la línia de tirs lliures. Han aconseguit un màxim avantatge de +11 al final del quart (62-73), amb parcial de 9 a 24 que és prou eloqüent. Ni els dos temps morts demanats per Pedro Martínez han pogut canviar la dinàmica. Badio, que a la primera part havia fet 15 punts, s’ha quedat en blanc en aquest tercer.

Els manresans han guanyat el quart període, tot i un mal inici. A 2’47’’, l’Andorra havia agafat un avantatge de +18. Harding i Montero castigaven la cistella manresana. Ha aparegut Robinson (13 punts en aquest quart període) i els manresans han anat retallant la distància. S’han acostat a 5 punts 90-95, amb tres tirs lliures de Badio, però ja havien fet tard.

Amb el resultat contra el MoraBanc Andorra, el Baxi es manté vuitè amb 17 victòries, dins de les posicions que donen accés al play-off, però pendent de què faci avui el Baskonia, que és novè amb 16 victòries, a la pista de l’Unicaja, el líder de la lliga. En cas de victòria basca, el Baxi cauria a la novena posició. I del València Basket, que és setè amb 18 victòries, que juga contra el Lenovo Tenerife, cinquè amb 19 victòries.