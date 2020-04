Sant Jordi confinat i permís perquè els nens surtin una hora al carrer

Carrers buits i desangelats en un Sant Jordi silenciós i desconegut. Aquesta és la imatge que s'ha viscut aquest 23 d'abril als pobles i ciutats de Catalunya, sense rastre de les parades de llibres i dels venedors de roses. Ha estat un Sant Jordi des de casa i en format virtual. Malgrat el confinament la ciutadania no ha renunciat a la Diada, i s'han engalanat balcons, s'han entregat roses a domicili i s'ha disparat la venda de llibres online. Llibreries Obertes és un portal que ha tingut molt bona acceptació, i a més és una iniciativa que també busca donar resposta a l'emergència social de la Covid-19, ja que el preu final es pot arrodonir a l'alça i aquests diners es destinaran a programes d'emergència social.

Les iniciatives musicals no hi han faltat. Les xarxes s'han omplert d'actuacions que convidaven per exemple a escampar roses per les xarxes, com la de la intèrpret navassenca Àuria Franch. A viure «Un Sant Jordi diferent», una cançó del manresà Salva Racero. O a cantar «Compta amb mi» de Txarango.

La crisi del coronavirus continua marcant el nostre dia a dia. No hem d'abaixar la guàrdia. L'estat d'alarma ha quedat prorrogat fins al 9 de maig, i s'anirà aixecant el confinament progressivament.



Els nens podran sortir una hora diària al carrer

A partir d'aquest diumenge, 26 d'abril, els menors de fins a 14 anys podran sortir a fer passejos de no més d'una hora.

No es podran allunyar més d'un quilòmetre de casa i hauran d'anar acompanyats d'un adult que convisqui amb ells. Cada adult podrà acompanyar fins a tres nens en un mateix passeig i els menors podran córrer, saltar i fer exercici mantenint el distanciament social. No podran accedir a parcs o zones infantils. La sortida diària s'haurà de fer entre les 9 h i les 21 h i s'haurà de complir la distància de seguretat. No és obligatori que els nens i nenes portin mascareta però és recomanable. En aquest sentit, ja han sortit iniciatives com la de l'Ajuntament de Santpedor, que distribuirà 5.000 mascaretes infantils.



Les mascaretes, protecció addicional

Les mascaretes són una mesura de protecció addicional, sempre que s'utilitzin correctament, però no substitueixen les mesures de prevenció més efectives: la distància de seguretat respecte d'altres persones i la higiene de mans freqüent. N'hi ha de diferents tipus i tenen dues funcions bàsiques: protegir altres persones de la contaminació de la nostra saliva, i protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de la saliva d'altres persones. Sobretot es recomana posar-se-la per entrar als comerços i en espais on hi ha altra gent. També al transport públic.

Iniciatives solidàries

A la Catalunya central han anat sortint iniciatives solidàries i creatives per elaborar mascaretes, fabricar respiradors, viseres i bates. Per exemple, entre les darreres accions que s'han sumat a llarga llista d'iniciatives hi ha la confecció de bates sanitàries per Ampans, de la mà de la dissenyadora manresana Míriam Ponsa. Voluntaris berguedans també han repartit 700 bates i 1.500 mascaretes. I l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, ha repartit d'unes 4.000 mascaretes.

També hem vist gestos com el de la propietària d'un establiment d'alimentació de Monistrol de Montserrat, que posposa la jubilació per no deixar «la clientela penjada» durant la crisi del coronavirus.

Si vols compartir alguna iniciativa, fer una crida per alguna necessitat o agrair la tasca a algú, et convidem a fer-ho amb el hashtag #Catcentralacasa. Junts podrem front al coronavirus. Queda't a casa!

A més, La Cambra de Comerç de Manresa, juntament amb la resta de cambres catalanes, ha impulsat una plataforma que té per objectiu coordinar les diferents iniciatives empresarials solidàries que estan sorgint per fer front a la Covid-19.

Personal fent servir la plataforma de formació | AJM

Confinament actiu

L'oferta de propostes per fer més amè el confinament és àmplia i variada: sessions d'esport, classes a distància, activitats per als més petits o música. El món de la cultura és un dels més perjudicats per la crisi econòmica però ha buscat sortida oferint visites virtuals als museus, concerts, o el servei de les biblioteques. En destaca l'e-book solidari del fotògraf navassenc Sergi Boixader, que ja recaptat 5.000 euros.



Per què és important el confinament?

El confinament té com a objectiu contribuir a la no saturació d'hospitals i UCI. Per això és vital quedar-se a casa i evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible.

Des de l'inici de l'epidèmia, a Catalunya s'han registrat més de 45.000 positius de coronavirus, tots confirmats amb una prova diagnòstica, ja sigui PCR o test ràpid. Tot i això cal destacar que s'ha baixat de les 1.000 persones a l'UCI per primer cop des del 25 de març. Segons les dades de les funeràries facilitades pel Departament de Salut, fins ara han mort unes 9.000 persones amb coronavirus a Catalunya.

El Departament de Salut de la Generalitat té a disposició dels ciutadans un lloc web per consultar la incidència de casos positius de Covid-19 al territori.

D'altra banda, a Manresa ha sorgit una iniciativa que s'ha batejat com a Comunitat Virtual de Pràctica d'Atenció a la Gent Gran.

Consells de salut imprescindibles

Rentar-se les mans, respectar la distància de seguretat a l'hora d'anar a comprar o mantenir-se físicament actius són alguns dels consells de salut que cal seguir durant el confinament. En cas de patir símptomes (febre, mal de coll, tos, problemes respiratoris), és important aïllar-se a la resta de convivents i fer un ús responsable del sistema de salut.

Si necessites més informació sobre què és el Covid-19, com es transmet, consells per al confinament, grups de risc, ús de mascaretes, com desinfectar la casa, els aliments, entre d'altres consultes, ho trobaràs al web canalsalut.gencat.cat/coronavirus.

Agraïment als professionals que estan a primera línia

Els professionals sanitaris són els herois del moment. Metges, infermeres i personal de neteja dels hospitals són imprescindibles perquè la cadena sanitària funcioni en una crisi sanitària com la que vivim. Els aplaudiments de cada vespre als balcons són una mostra de l'agraïment als professionals de la sanitat, com també s'ha de donar les gràcies als treballadors dels serveis bàsics que es mantenen actius: farmacèutics, personal de supermercats, del món agrari, transportistes, policies, bombers, ...

Junts podrem fer front al coronavirus. Queda't a casa! #Catcentralacasa.



Amb el suport de: