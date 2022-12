La plantilla de la Policia Local de Sant Vicenç de Castellet continua el procés d'estabilització que ha engegat el govern municipal amb la recent contractació d'un nou caporal per via interadministrativa, que és el primer cop que es fa aquest procediment al cos municipal. Es tracta de David Rocabert, un policia amb 20 anys de trajectòria que prové de Castellar del Vallès. Actualment el cos està format per 15 agents dels quals 7 són interins. Tot i això, 4 d'aquests agents interins passaran a ser funcionaris a través de l'última convocatòria que va fer l'Ajuntament, que de fet va tenir rècord de sol·licituds. Per altra banda, la previsió del govern és obrir una segona plaça de caporal l'any vinent i una de sergent en un futur.

En tot cas, però, la plantilla continua tenint 15 agents i a dia d'avui no es preveu una ampliació del nombre d'agents. En aquest sentit Rocabert diu que seria contraproduent ja que les noves places serien ocupades per interins sense formació degut als llargs processos de selecció. En relació a això, l'alcaldessa Adriana Delgado ha assegurat que l'objectiu ara és estabilitzar la plantilla actual, no ampliar-la. De fet, Delgado ha destacat que "en aquest mandat hem promogut la professionalització de la plantilla, hem adquirit un nou vehicle, hem renovat part del material i hem instaurat la formació de pràctiques de tir".

El nou caporal, David Rocabert, ha explicat que la Policia Local engegarà un projecte que consensuarà amb tots els partits que formen l'Ajuntament per tal de millorar el servei al municipi, tot i que assegura que es mantindrà el que ja està funcionant. Així, la policia posarà el focus en la transversalitat, és a dir en la col·laboració amb altres departaments de l'Ajuntament i també amb associacions i entitats del municipi. Per altra banda Rocabert també ha dit que vol potenciar la col·laboració amb altres cossos de seguretat, especialment els Mossos d'Esquadra.

Millora dels indicadors de seguretat

Pel que fa a la sensació d'inseguretat que es viu al municipi, el nou caporal ha dit que "no és del tot real" ja que els números indiquen que no hi ha menys seguretat que altres municipis de la zona i que de fet, comparat amb municipis similars, la situació és millor a Sant Vicenç. Tot i això, indica que el cos treballarà per revertir aquesta situació.

En aquest sentit, pel que fa a les infraccions penals, el darrer any s’han reduït un 5,8% els casos que tenen a veure amb accions contra el patrimoni, les persones, la seguretat viària i la salut pública i l’ordre públic. En paral·lel, també es constata una reducció important dels punts conflictius del municipi, que s’han reduït a la meitat i ara són set en total i es redueixen les infraccions administratives un 34%. L'alcaldessa, Adriana Delgado, també ha posat en valor la millora de la seguretat a Sant Vicenç. "Les dades són les que són i ens indiquen que hi ha una reducció de fets delictius", ha assegurat. De fet, pel que fa a l'ocupació, l'últim balanç indica que hi ha 35 habitatges ocupats al municipi quan n'hi havien arribat a haver 80.

Tot i això Delgado creu que la sensació d'inseguretat es pot deure a que es produïen delictes de seguretat ciutadana en ple carrer. En aquest sentit ha explicat que des d'aquest gener s'han començat a sancionar els incompliments de les ordenances de seguretat ciutadana i de tinença d'animals, ja que fins ara només s'aixecaven les actes però no es feien efectives les sancions. Aquest gener, però, el govern municipal va fer el circuit necessari per poder dur a terme aquestes sancions i des del gener fins el setembre s'han sancionat 24 incompliments d'aquesta normativa. Les sancions han estat relacionades amb el consum de begudes alcohòliques a la via pública (set casos), acampar a la via pública (quatre episodis) i no respectar el descans dels veïns i escopir o fer necessitats biològiques a la via pública (en tres ocasions, respectivament).