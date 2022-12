Un turisme i un camió cisterna que transportava gasolina han patit un accident aquest matí a la carretera N-141c, al terme municipal de Moià. Arrel d'aquest accident s'ha hagut de tallar la carretera N-141c, que connecta Calders amb Moià, fins que es pugui retirar el camió del lloc dels fets.

L'avís de l'accident s'ha fet al voltant de les 10 d'aquest matí. L'impacte entre els dos vehicles ha tingut lloc al punt quilomètric 21 d'aquesta carretera. El turisme ha bolcat arrel de l'accident i el camió ha quedat mig penjat d'un talús i ocupant la carretera, fet que ha obligat a tallar el trànsit a aquesta via, segons han explicat fonts del cos de Bombers de la Generalitat. Per altra banda, la conductora del cotxe ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) al lloc dels fets però ni ella ni el conductor del camió han resultat ferits de consideració.

El Servei Català de Trànsit informa que el servei no es restablirà fins que es pugui retirar el camió de la via. Primer una grua ha de retirar la part que ha quedat enganxada a un talús i llavors s'haurà de valorar si el vehicle pot reprendre la circulació amb normalitat. Si no és així, s'haurà d'efectuar un transvasament del combustible a un altre camió cisterna abans de retirar el vehicle i, per tant, aquest procediment portaria encara més temps.