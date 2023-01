La investigació del robatori de 45 ampolles de vi del restaurant Atrio, valorades en 1.648.500 euros, apunta a Rússia, o més aviat a ciutadans russos. El lladre, Constantin Gabriel Dimitru, i la seva companya, la que va ser ‘miss’ mexicana Lara Priscila Guevara, haurien venut la majoria del botí a un grup de ciutadans russos, segons ha sabut CAS OBERT, canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica.

Dimitru i Guevara esperen a la presó ser jutjats. La Fiscalia demana per a ells quatre anys i mig de presó pel robatori de les 45 ampolles, comès el 26 d’octubre de 2021 al luxós hotel restaurant Atrio de Càceres, un tres estrelles Michelin.

FUGIDA PER EUROPA

Després del robatori, gravat per les càmeres de seguretat, la parella se’n va anar d’Espanya i va passar per diversos països europeus, com França, Romania i Alemanya, abans de ser detinguts a la frontera de Montenegro amb Croàcia, el 18 de juliol. Llavors ja no portaven ni una sola ampolla de vi ni una quantitat significativa de diners en metàl·lic.

Traslladats a Espanya i tancats des d’aleshores a la presó de Badajoz, Dimitru i Guevara s’han negat a donar notícies sobre on són les ampolles. Els investigadors de la UDEV de la Policia Nacional segueixen diverses pistes, especialment una recent confidència arribada del sector del vi i que assenyala un possible destí de les ampolles: la majoria haurien sigut ja venudes a un grup de ciutadans russos amb qui els lladres s’haurien citat en un país europeu dels que van visitar durant la seva fuga. De fet, els investigadors sospiten que es va tractar d’un robatori per encàrrec, o almenys amb una llista de potencials compradors per als vins abans de cometre l’assalt.

Entre les ampolles venudes, segons aquesta confidència, hi hauria les 38 de Romanee Conti, un vi negre de la Borgonya que es venia a 12.000 euros la unitat al restaurant d’on van ser robades.

EL SEU VI FAVORIT

Dimitru, condemnat recentment a un any de presó per robar el 2019 una ampolla de whisky Balvenie en una botiga de luxe de Madrid, sembla aficionat a aconseguir aquest vi francès. De fet, està acusat també d’emportar-se dues ampolles d’aquest vi d’una botiga del barri de Salamanca, a Madrid, i té pendent un altre judici per emportar-se tres Romanee Conti del Duty Free de l’aeroport de Ginebra (Suïssa), l’octubre del 2020.

«Hi ha un mercat negre de Romanee Conti, a tot Europa», expliquen fonts del sector a CAS OBERT: «És un vi del qual es fan només 3.500 ampolles cada any», remarquen, «i qualsevol ampolla té una ràpida sortida».

LA PISTA DELS DINERS

Després de detenir els autors del robatori, la policia busca ara, a més del vi, els diners. Dimitru i la seva parella no tenen res al seu nom, ni van comprar cap immoble ni cotxe durant la seva fuga a Europa. L’home, a més, es va desfer del seu telèfon mòbil, on tenia els contactes per vendre el vi. Quan va ser detingut a Croàcia portava un nou dispositiu amb menys informació sobre els seus passos anteriors. La investigació patrimonial sobre la dona, ex Miss Earth Estat de Mèxic, tampoc ha donat fruit.

LA JOIA DE LA CORONA

La pista russa, no obstant, exclou que Dimitru i la seva parella venguessin durant la seva fugida l’ampolla de Château d’Yquem; la joia de la corona, un vi dolç de Bordeus de 1806, valorat en 310.000 euros. El cervell del robatori i la seva parella tindrien oculta aquesta ampolla com una espècie de «pla de pensions» per a quan surtin de la presó, tant per a ells com per a l’única filla que li queda a l’home.

Mentre estava fugit per Europa, Dimitru va rebre la terrible notícia que la seva altra filla havia mort. Fugitiu i buscat, l’individu va tenir la sang freda de tornar a Espanya i assistir, sense que la justícia el trobés, a la incineració de la noia en un tanatori de Madrid. Després, es va tornar a escapar.