Demanen 25 anys de presó per a un monitor acusat d'abús sexual a menors a Artés

La fiscalia demana gairebé 25 anys de presó per a un home acusat de tres delictes d'abús sexual, de cinc delictes d'accés a menors amb finalitats sexuals i d'un delicte de determinació a participar en actes sexuals. Els fets van tenir lloc entre el gener del 2017 i el novembre del 2018, quan l'acusat exercia com a segon entrenador al club de futbol Artés i com a monitor al casal Esplai CEP d'Artés i, per tant, estava al càrrec de menors nascuts al 2004. Entre aquests menors hi havia les seves víctimes.

L'acusat va aprofitar la seva posició i el fet que tenia accés al número de telèfon dels menors per tal de satisfer el seu desig sexual. Per fer-ho, segons apunta l'escrit de l'acusació, va contactar amb diversos d'ells i hi va mantenir converses de contingut sexual a través d'aplicacions de missatgeria. Les converses eren a diari i l'acusat sempre les dirigia a la vessant sexual. En aquest sentit, convidava als menors a explicar les seves experiències sexuals i els explicava i animava a realitzar-ne d'altres. A més, aprofitant el seu rol de superioritat, els feia sentir malament i rebutjats sinó li contestaven en els mateixos termes o si l'ignoraven. A alguns d'ells els va incitar a trucar-se per videoconferència per realitzar pràctiques de contingut sexual o bé va intentar concertar trobades en què es despullarien o dormirien junts. Amb una de les víctimes va mantenir diverses converses en què li deia que li volia tocar els genitals i li proposava despullar-se i dutxar-se junts. A més va fer creure al menor que mantenien una relació sentimental i així normalitzava que el fes seure a la seva falda, que li donés petons o que l'agafés de la mà. En una ocasió, en uns campaments amb l'esplai, l'acusat va tocar-li els genitals per sobre del pantaló durant la migdiada. Segons apunta l'acusació, també va mantenir converses sexuals amb un altre menor fins que aquest el va deixar de respondre. A un altre li proposava de banyar-se despullats i li feia referència contínuament als seus genitals amb comentaris en què, per exemple, s'oferia per fer una fel·lació. Amb un altre va intentar fer videotrucades d'índole sexuals sense que consti que el menor hi accedís. L'acusat va anar més enllà amb una de les seves víctimes. Amb una d'elles van arribar a fer videotrucades en les què l'acusat va realitzar actes de contingut sexual mostrant els seus genitals i va convidar el menor a imitar-lo. El menor ho va fer i ell es va masturbar, segons apunta la fiscalia. Amb el mateix menor, en una sortida a un parc aquàtic, l'acusat el va agafar per darrera i li va tocar els genitals per sobre del banyador fins que el menor li va apartar la mà. Això es va repetir al casal CEP d'Artés. La fiscalia acusa l'home de 9 delictes: cinc d'accés a menors amb finalitats sexuals, un de determinació a participar en actes sexuals amb un menor i tres d'abús sexual. Per aquests delictes demana 24 anys i 10 mesos de presó així com una indemnització a les tres víctimes d'abús sexual de 5.000, 2.500 i 8.000 euros respectivament. El judici es celebrarà dilluns a l'Audiència Provincial de Barcelona.