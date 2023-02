El raper Morad va ser detingut aquest dijous a la plaça Europa de l’Hospitalet de Llobregat per, presumptament, haver amenaçat de mort un policia municipal.

Segons relata l'ACN, els policies van multar un vehicle mal aparcat i van avisar la grua. El cotxe va resultar ser de l'artista, que va arribar i es va iniciar la discussió. La Guàrdia Urbana el va traspassar als Mossos d'Esquadra i va quedar en llibertat després de comprovar que es tracta d'un delicte menor i que hi ha arrelament i no hi ha risc de fuga.

El raper, que ja va ser detingut acusat d’haver provocat desordres públics amb la crema de contenidors al seu barri, la Floresta de l’Hospitalet, llavors va ser deixat en llibertat amb càrrecs però amb la prohibició d’entrar en aquesta zona de la ciutat.

Morad El Khattouti El Horami, conegut popularment pel seu nom de pila, Morad, de 24 anys, amb nacionalitat espanyola i d’origen marroquí, té diverses causes obertes per conduir cotxes sense haver tingut mai carnet i per altres incidents, moltes vegades per haver-se enfrontat a la policia. A més, també està imputat per aquests últims fets, del mes d’octubre del 2022, quan va ser detingut acusat d’haver provocat que uns joves, alguns d’ells menors d’edat, haguessin cremat contenidors després d’una baralla amb la policia de la ciutat.

La majoria de les cançons que fa Morad estan relacionades amb el barri on va viure de petit i on vivia, també fins fa poc, la seva mare. Al barri està dividit entre les persones que el defensen, per com, asseguren, ajuda els joves del barri, i també entre aquells que el veuen com l’instigador de tots els problemes que té un dels barris més complicats de l’àrea metropolitana de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat en concret.

Les seves cançons, que triomfen a Spotify, i l’han convertit en un dels cantants més seguits d’Espanya, a més de parlar del barri i de la seva vida, també aprofiten per insultar la policia i els Mossos d’Esquadra. Quan el jutge va ordenar la prohibició d’entrar al barri, un grup d’un centenar de joves es van manifestar pels carrers de la Floresta per protestar per la decisió.

Problemes «només» a Catalunya

Fonts de la defensa de Morad asseguren que és «incomprensible» que el raper només tingui problemes amb la policia quan es troba a Catalunya i que, en canvi, apunten, a la resta d’Espanya no hagi tingut mai cap enfrontament amb la Guàrdia Civil ni la Policia Nacional.