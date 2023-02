Un camió i tres cotxes han tingut un accident aquest migdia a la carretera C-55, al terme municipal de Navàs. Els fets han tingut lloc avui al voltant de la 1 del migdia al punt quilomètric 44 de la via, en sentit Solsona. Per causes que es desconeixen un camió i tres turismes han impactat.

Arran de l'accident, una persona ha hagut de ser excarcerada pels Bombers ja que havia quedat atrapada al vehicle. Un cop l'han tret del cotxe, ha estat traslladat a un centre hospitalari per un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) amb diagnòstic greu. El conductor del camió ha resultat il·lès i la resta d'implicats han estat atesos pel SEM amb diagnòstic lleu. La carretera ha quedat tallada al trànsit durant el trasllat de la persona ferida greu.