Un veí de Coll de Nargó va sortir de casa per explorar noves rutes a primera hora de la tarda i no va tornar a l'hora esperada. L'home, de 44 anys, s'havia perdut per una zona boscosa. Després d'hores sense poc més rastre que una trucada a l'escola del seu petit per avisar que no hi aniria, que s'havia desorientat, es va activar un dispositiu de recerca, ha detallat Bombers.

Els efectius van començar a buscar-lo a 2/4 de 9 de la tarda. Després de dues hores, van localitzar el vehicle de l'home perdut a l'entrada del municipi. Mitja hora més tard, van trobar l'home. Estava conscient, però presentava algunes ferides causades per una caiguda. Per aquest motiu, el Sistema d'Emergències Mèdiques va evacuar-lo a l'Hospital de la Seu d'Urgell.