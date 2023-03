Els Bombers de la Generalitat donen per controlat el foc forestal que s'ha produït al terme municipal de Masquefa. L'incendi, que ha començat al voltant d'1/4 de 5 de la tarda, amenaçava la urbanització El Maset, del mateix municipi.

En l'extinció del foc hi han treballat 10 dotacions dels Bombers, entre les que es troba una unitat aèria. Els Bombers havien indicat que l'operatiu s'ha desenvolupat amb dos objectius tàctics. Per una banda s'ha volgut ancorar la cua de l'incendi i per l'altra s'ha treballat per protegir les construccions més properes al foc.

A les 6 de la tarda els Bombers han donat l'incendi per controlat. Ara els efectius del cos remullaran la zona de l'incendi, on s'hi acumulava molta vegetació i brossa. De fet, han calgut motoserres per accedir a alguns barrancs. L'helicòpter ja s'ha retirat del servei. El servei d'emergència assegura que no s'han produït danys personals i que el foc només ha afectat tanques d'algunes cases de la urbanització.