El dimecres 12 d’abril, a partir de les 11h, es realitzarà una prova del Sistema d’Alertes de Protecció Civil per a totes les comarques de la demarcació de Terres de l’Ebre, Tarragona i Penedès, entre elles la comarca de l’Anoia. L’objectiu de la prova és la millora dels protocols de seguretat cap a la ciutadania, per tal de transmetre instruccions en cas d’emergència imminent.

Aquest sistema d’alertes és una eina pensada per traslladar a la població les instruccions que ha de seguir de forma immediata per protegir-se i evitar danys quan es trobi a la zona afectada per una emergència, catàstrofe o accident greu. Malgrat que s’espera que s’utilitzi en comptades ocasions, aquest sistema es preveu que tingui un important impacte social, ja que esdevindrà un missatge de difusió massiva a la població.

Per valorar la prova s’ha previst una enquesta, a través d’un codi QR, per informar si s’ha rebut correctament el missatge als telèfons mòbils. La participació en aquesta enquesta és clau per comprovar el funcionament correcte del sistema.

Durant la prova, tots els telèfons mòbils que puguin rebre l'alerta de Protecció Civil, sonaran i es visualitzarà a la pantalla un missatge indicant que és tracta d'una prova.