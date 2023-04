La fiscalia considera que els crits masclistes proferits l’octubre del 2022 per residents del col·legi major Elías Ahuja de Madrid són «un atac a la dignitat» de les dones, si bé no es poden considerar delicte d’odi ni ser sancionats amb la llei del ‘només sí és sí’ perquè aquesta norma va entrar en vigor cinc dies després.

Amb aquests arguments, la Fiscalia de Madrid ha arxivat la investigació que va obrir pels insults que un grup de residents d’aquest col·legi major –que van ser expulsats després de fer-se viral el vídeo en xarxes– van proferir el 2 d’octubre de l’any passat contra alumnes d’un altre centre pròxim, el col·legi major Santa Mónica.

El vídeo mostrava com un dels residents sortia a una de les finestres del col·legi major i des d’allà, a crits, insultava les estudiants: «Putes, sortiu dels vostres caus com conilles, sou unes putes nimfòmanes, us prometo que cardareu totes en la ‘capea’, ¡amunt, Ahuja!».

Després es van aixecar a l’uníson les persianes de totes les habitacions de les set plantes d’una les façanes de l’escola i els estudiants que en van sortir van començar a proferir càntics.

A la investigació que va obrir la Universitat Complutense i a les múltiples mostres de rebuig des de diversos sectors de la societat s’hi va afegir la fiscalia, que va incoar diligències d’investigació per determinar si existia un delicte d’odi després de la presentació d’una denúncia per part de Movimiento contra la Intolerancia.

Després de mesos d’investigació, finalment ha conclòs que, tot i que aquestes expressions van ser «irrespectuoses i insultants per a les dones» i van atacar la seva dignitat, no encaixen en aquest tipus penal, ni tampoc en un delicte contra la integritat moral, perquè «no consta que cap de les dones que es trobaven a la residència hagi denunciat els fets».

Tampoc poden ser castigades amb el nou article 173.4 del Codi Penal, que va introduir la llei de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com la llei del ‘només sí és sí’, perquè aquesta norma va entrar en vigor cinc dies després dels fets, diu la fiscalia.

La delegada del Govern contra la Violència de Gènere, Victoria Rosell, ja va anunciar dies després de l’escàndol que aquests fets serien considerats delicte amb aquesta llei si hagués estat en vigor.

Aquests comportaments estan castigats en l’article 173.4 del Codi Penal, introduït per aquesta norma, que, segons la fiscalia, castiga «els que es dirigeixin a una altra persona amb expressions, comportaments o proposicions de caràcter sexual que creen en la víctima una situació objectivament humiliant, hostil o intimidatòria, sense arribar a constituir altres delictes de més gravetat».