Les declaracions dels metges, clau per determinar l’estat de salut de l’acusada

Després de la declaració dels testimonis, el judici continuarà avui amb la declaració dels agents policials que van treballar en la investigació dels fets. Posteriorment serà el moment de mostrar les proves pericials, entre les que destaquen els informes mèdics que han d’acreditar quin era l’estat mental de l’acusada en aquella època i en el mateix dia en què va tenir lloc l’agressió mortal. També serà important conèixer els resultats del peritatge psicològic.

Cal tenir en compte que la pròpia acusació de la fiscalia ja afirma que l’acusada va patir un brot psicòtic breu el dia dels fets i, per aquest motiu, proposa compulsar la petició de condemna de 19 anys i 11 mesos de presó per un delicte d’assassinat amb acarnissament i traïdoria per l’internament psiquiàtric en un període igual al de la condemna que apliqui el tribunal, si és que la considera culpable.

El resultat del procés judicial el determinarà un jurat popular.