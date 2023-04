La família de Marta Pérez Verdejo, la jove cardonina en coma per un xoc anafilàctic des del setembre de l'any passat a conseqüència d'una greu reacció al·lèrgica que va patir a Ibi (Alacant), on la família resideix actualment, ha demanat prolongar de manera indefinida la seva estada a la clínica de València on està ingressada en aquests moments. La Conselleria de Sanitat valenciana ha prorrogat per dos mesos l'hospitalització de la noia al centre privat on està sent tractada, fins a mitjans del juny vinent. Tot i això, els familiars demanen que l'ingrés continuï mentre sigui necessari, i que no s'interrompi l'evolució favorable que ha tingut des que hi és.

La mare de la Marta, María Verdejo, ha defensat aquest divendres que “la meva filla no és un producte amb data de caducitat”, i que “qualsevol persona es mereix un tractament” mèdic adequat a les seves circumstàncies. La família ha mantingut la concentració que tenia prevista davant l'Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi, convocada abans que Sanitat els confirmés la pròrroga de l'ingrés de la noia a la clínica de València, per demanar que la Marta continuï allà i protestar pel tracte rebut al centre sanitari comarcal. Al voltant d'un centenar de persones, la majoria també procedents d'Ibi, els han acompanyat.

María Verdejo ha lamentat que "no es pot consentir el tracte" que han rebut per part de la direcció de l'hospital alcoià i de la Conselleria de Sanitat, davant del qual "ens hem sentit desemparats". "Hem hagut de lluitar tres mesos perquè la Marta tingui l'atenció necessària", ha assenyalat. "Demanem no haver d'estar suplicant" perquè l'estada de la noia a València no s'acabi al juny. "La meva filla no és un iogurt, que caduca", ha insistit. La mare ha recalcat que la Marta "evoluciona", de manera lenta però continuada, per això considera que ha de continuar amb el seu tractament i seguir aquest camí a la millora.

La família denuncia la "manca de professionalitat i d'humanitat" rebuda a l'Hospital Verge dels Lliris, i nega l'argument de Sanitat que "el tracte ha estat exquisit". En aquest sentit, critica que "cap persona de la Conselleria s'ha posat en contacte amb mi", i s'ha assabentat que l'estada de la Marta a València es prorrogava a través dels mitjans de comunicació. Fonts del departament autonòmic, no obstant, insisteixen al diari Información, del mateix grup que Regió7, que el tracte a la jove i la seva família ha estat sempre correcte. Afegeixen que, arribat el moment, es decidirà "atenent sempre criteris mèdics" si continua en aquesta clínica o si es pren alguna altra decisió.

La mare de la jove ha agraït el suport mostrat pels assistents a la concentració, entre els quals hi havia l'alcalde d'Ibi, Rafael Serralta. "Avui lluitem per tots nosaltres", ha assenyalat Verdejo, perquè "avui és la Marta, però si no es fa alguna cosa demà pot ser una altra persona". "És molt vergonyós que calgui muntar tot això perquè t'escoltin", ha lamentat. Tot i això, ha sentenciat que "no pararé mai de lluitar per la meva filla".

A més d'Ibi, la família compta amb un important suport a Cardona, d'on és originària. Aquest diumenge s'ha convocat a la localitat catalana un esdeveniment solidari per ajudar-los, amb diverses actuacions i la participació de comerços de la població, amb l'objectiu de recaptar fons. L'estada de la Marta al centre sanitari privat de València va a càrrec de la Conselleria de Sanitat, però a banda dels continus desplaçaments que impliquen els 130 quilòmetres que separen Ibi de València, el pare de la jove ha hagut de deixar la feina per poder estar amb la seva filla de manera continuada, tal com ha recordat aquest divendres Maria Verdejo.