Un incendi forestal ha començat a cremar a prop de la urbanització del Pou de Merlí de Martorell poc abans de les tres de la tarda d'aquest dilluns. Bombers l'han pogut controlar a 2/4 de 4, encara que hi continuen treballant amb una desena de dotacions. Protecció Civil ha recomanat el confinament de la urbanització i ha demanat a la població que no s’apropi a la zona de l'incendi per deixar lliures les vies i que els equips d'extinció puguin treballar de forma segura. El foc està limitat per la zona de l'antic peatge i el flanc dret crema a poc a poc.