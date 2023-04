Miguel Escudero Carbonell va néixer a Salas Altas (Osca) fa 65 anys, si bé va acabar vivint en una cova de Barbastre amb la seva dona, amb la qual tenia tres fills i es dedicava a la ferralla. De sobrenom 'El Indio.' pels seus trets físics, la seva història criminal es reparteix entre la seva Osca natal i Lleida, però a tots dos llocs va demostrar un sadisme de pel·lícula. Les seves víctimes van ser sempre dones i sempre les obria en canal. Pel seu primer assassinat va acabar primer en un centre psiquiàtric i pel segon a la presó, després de ser condemnat a 20 anys. Dintre de dos anys la seva pena penitenciària s'haurà acabat.

Tenia antecedents per agressió sexual, però el seu primer delicte de sang el va cometre en una tarda d'un fred mes de gener de 1988. Per desgràcia d'Elvira Vispe, de 41 anys, el destí els va creuar en el camí. L'Elvira va aparèixer mutilada. Havia anat a acompanyar a un dels seus fills al camp de futbol del seu poble.

La va apunyalar amb una destral

Aquell dia 8, 'El Indio' anava amb el seu Simca 1.200 per un camí de Barbastre quan va veure a la dona prop del runam en la qual ell estava recollint unes restes. Ràpidament, la va reconèixer per ser la veïna que l'havia denunciat davant la Policia Local per llançar ganivets al riu Vero o clavar-los en arbres. Es va acostar a ella i primer la va apunyalar amb una navalla de forma repetida i reiterada, segons els forenses de l'època. Després, va despullar aquesta mare de tres fills i, proveït d'una destral que portava damunt, la va obrir en canal.

La seva set de sadisme va ser tal que va decidir atropellar-la diverses vegades abans de marxar. Tot davant els ulls de dos jubilats que passejaven per la zona i que, amb incredulitat, van observar l'escena després de veure's alarmats pels primers crits d'auxili de la víctima. Aquests, que van reconèixer sentir por en creuar les seves mirades, van ser determinants per assenyalar al criminal com el responsable de l'assassinat.

La recerca de la Guàrdia Civil va determinar que una vegada comès tan salvatge fet va fer la seva vida com si amb ell no fos la cosa, arribant a recollir a la seva embarassada esposa a la qual no li va explicar res. Allà va abandonar el vehicle, va agafar un taxi que el va portar a Montsó i d'aquesta localitat d'Osca va decidir traslladar-se amb tren a Lleida. Va ser en aquesta ciutat en la qual va acabar sent detingut.

"La va matar un doble meu"

Fins a cinc declaracions va donar al llarg de la instrucció, destacant tres de pròpia mà per ser en les quals va confessar el que va fer. No obstant això, en una d'elles va arribar a parlar que havia estat un doble seu i en una altra que un altre home des del seu cotxe el va amenaçar amb una arma, induint-lo a l'assassinat i prometent-li a canvi 200.000 de les antigues pessetes.

Durant el judici celebrat a l'Audiència Provincial d'Osca, els psiquiatres forenses van assenyalar que 'El Indio' era extremadament perillós a causa de la desconfiança que té sobre el seu entorn. La sentència va ser de 22 anys de presó, si bé va tenir la sort que quedessin reduïts a 15 amb la reforma del Codi Penal de 1996.

Inicialment, la fiscal Pilar Avellanas havia sol·licitat 28 anys, vuit mesos i un dia de càstig, si bé els magistrats li van aplicar una semieximent per alienació mental en entendre que els quadres d'epilèpsia que patia el van afectar en el moment de cometre el crim, així com el seu consum de drogues. La fallada va fixar el compliment de la pena en un psiquiàtric però aquest va demanar al Suprem anar a una presó i se li va concedir. Va estar intern en una de Lleó.

María, 'la portuguesa'

En el seu cas no va haver-hi reinserció. Tres mesos després va tornar a matar, repetint el mateix modus operandi. Era el 13 d'agost de 2003. María Augusta Fanado, una dona d'uns trenta anys que es movia en cercles de toxicòmans i ambients de prostitució de carrer a Lleida, a la qual coneixien com a 'María, la Portuguesa', va ser la seva segona víctima.

El seu cadàver va aparèixer en avançat estat de descomposició en una casa abandonada de Lleida. L'olor que sortia d'un dels pisos, que estava tancat i barrat (amb clau i una barra de ferro per evitar tombar la porta), va ser el que va portar a uns veïns a trucar els Mossos d'Esquadra.

Li va seccionar un pit

Van entrar per una finestra i, entre una muntanya de deixalles, van veure que sobresortia un braç. En acostar-se i aixecar un matalàs que tenia el cadàver damunt van trobar un cos obert en canal al qual li havien seccionat totalment el pit dret. En aquell moment no van saber si es tractava d'una dona o d'un home.

Els investigadors creuen que darrere d'aquest crim comès en una petita habitació en la qual no cabien més que quatre persones podia haver-se celebrat algun tipus de ritu. Un pintaungles estava entre les cames del cos. No sabien qui era, però sobre una tauleta de nit hi havia una cartera amb una targeta que responia al nom de Silvia. En aquell moment no hi havia cap denúncia per desaparició ni amb aquest nom ni amb el de la veritable identitat de la víctima.

Una persona antisocial i molt freda

No sabien qui era la morta ni qui era l'autor. Van pentinar el Barri Antic, sense èxit. No obstant això, la millor pista la tenien prop de l'escenari del crim. Un dels veïns va fer memòria i va assenyalar als agents que, dies abans de l'assassinat, havia vist a aquella dona, que la coneixien com a 'María, la Portuguesa' i que no anava sola, sinó que anava amb la seva parella, un home que vivia en aquell pis que era bastant agressiu i al qual anomenaven 'El Indio'.

Sorprenentment, quan els Mossos van introduir aquest sobrenom a la fitxa policial va saltar un nom: Miguel Escudero Carbonell. Tenia antecedents, acabava de sortir de presó i les dues dones havien estat assassinades i obertes en canal.

Detingut amb dos ganivets

Els Mossos d’Esquadra van realitzar cerques per la zona, localitzant a 'El Indio' assegut en unes escales i amb una bossa d'esport en la qual portava dos ganivets manufacturats de 13 i 14 centímetres de fulla. De l'anàlisi biològica d'aquestes armes blanques i de les restes de sang a l'interior de l'habitatge en el qual va passar l'assassinat, els investigadors van arribar a la conclusió que l'autor era Miguel Escudero i que tot podria respondre al fet que no estava a favor que la víctima es dediqués a la prostitució. Hi havia ADN de tots dos.

El 25 d'abril de 2005 el sospitós es va asseure a la banqueta de l'Audiència Provincial de Lleida, on va negar el seu segon crim. El jurat popular no el va creure i el va considerar culpable, sent condemnat a 20 anys de presó. Quan surti de la presó es comprovarà si és capaç de reinserir-se o, com van dir durant el judici els forenses, després de descriure'l com "una persona emocionalment freda, antisocial i que no distingeix entre el bé i el mal", Escudero "ho tornarà a fer".