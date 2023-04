Els Mossos d'Esquadra vetllaran amb drons per la seguretat dels concerts que el cantant nord-americà Bruce Springsteen farà divendres i diumenge a l'Estadi Olímpic de Montjuic. Els aparells voladors formen part del dispositiu dissenyat per la policia catalana, que s'activarà el divendres i el diumenge a les quatre de la tarda i fins que s'acabin els concerts, atès el gran volum d'espectadors que es preveu que assisteixin a les dues actuacions. Diferents unitats del cos amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana garantiran la mobilitat a l'entorn de l'estadi. La seguretat privada de l'esdeveniment serà l'encarregada de fer filtres als accessos al recinte. En el marc del dispositiu s'establirà un Centre de Coordinació (Cecor).

El dispositiu va encaminat a mantenir la seguretat ciutadana i l'ordre públic i evitar l'acció de lladres multireincidents, que aprofiten grans esdeveniments d'aquest tipus per actuar. Entre d'altres, preveu patrullatges dinàmics intensius per l'entorn de l'anella olímpica. Les unitats de Subsòl i Canina faran controls preventius, i també hi haurà prevenció d'incidents d'ordre públic als accessos.

A més, es farà prevenció de possibles furts i robatoris amb força a l'interior de vehicles, i es mantindran les disposicions que comporta el Nivell d'Alerta Antiterrorista actual. Per tot plegat, s'activarà un Centre de Coordinació (Cecor), des d'on el cap del dispositiu amb la resta de membres que hi participen seguiran el desenvolupament de l'espectacle, des de l'inici i fins al buidatge de l'estadi.