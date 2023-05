Una alerta per una possible fuita de gas ha mobilitzat aquest migdia dues dotacions dels Bombers de la Generalitat al carrer Barreres de Manresa. L'olor de gas que se sentia al carrer ha alertat els veïns i comerciants de la zona.

Els efectius s'han traslladat fins al número 22 del carrer Barreres, on s'ha comprovat que no hi hagués cap risc per a l'entorn del veïnat. Els Bombers han comprovat que l'olor procedia de l'interior d'un dels pisos i han alertat a la companyia de gas.