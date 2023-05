Coincidint amb la campanya de la declaració de la renda, els Mossos d’Esquadra han alertat d’un nou intent de ‘phishing’ en què ciberdelinqüents utilitzen el correu electrònic per intentar suplantar la identitat de l’Agència Tributària i obtenir dades personals i fiscals de la potencial víctima.

En el missatge s’informa d’un problema per realitzar la devolució de l’import de la declaració de la renda davant la falta de «la totalitat de les dades necessàries» per executar-la, per la qual cosa se li facilita un enllaç per completar les esmentades dades.

🔴🔴 Nou intent de phishing en què intenen suplantar l'Agència Tributària. Com detectar-los:

⏱️ To d'urgència en el correu

❌ Faltes d'ortografia

📧 L'adreça no pertany a l'AEAT

⏱️ To d'urgència en el correu

❌ Faltes d'ortografia

📧 L'adreça no pertany a l'AEAT

Si el reps, elimina'l sense clicar cap enllaç

La policia catalana apunta alguns detalls de pes per acabar de detectar l’estafa, com el fet que el correu electrònic inclou faltes d’ortografia, una cosa més que improbable per a un remitent com l’Agència Tributària, així com el fet que l'adreça de correu no és l’oficial d’aquest organisme.

Entre els fraus relacionats amb la campanya de la renda, també la Policia Nacional ha alertat d’un altre intent de ‘phishing’ aquesta vegada a través d’un SMS en el qual els ciberdelinqüents també suplanten la identitat de l’Agència Tributària i inclouen un enllaç per reparar un suposat error en la quantitat a abonar el ciutadà.