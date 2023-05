Manresa condemna el feminicidi de la dona assassinada al carrer Gaudí

Al voltant d'un centenar de persones s'han concentrat aquest migdia a Manresa per condemnar el feminicidi d'una dona que va tenir lloc el dissabte 6 de maig a la capital del Bages. Ahir els Mossos d'Esquadra van detenir un home, la parella de la víctima, com a presumpte autor dels fets.

En l'acte, que ha començat a les 12 i en què hi han acudit familiars de la víctima, hi han participat l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, el de Prats de Lluçanès -d'on era la dona-, Jordi Bruch, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge i altres representants del consistori manresà i del Departament, que han fet cinc minuts de silenci en record de la víctima, que tenia 31 anys i estava embarassada.

Aloy ha condemnat els fets en nom de l'Ajuntament de Manresa i ha assegurat que "els feminicidis no tenen cabuda a Manresa ni enlloc, els hem d'eliminar de la societat". El batlle també ha apuntat que "no podem entendre que avui un home es vegi en dret de matar una dona" i ha afegit que "ens hem de conjurar per posar fi d'una vegada per totes a aquesta xacra".

"No podem entendre que avui un home es vegi amb el dret de matar una dona"

Per la seva banda, la consellera Tània Verge ha dit que "la violència masclista no té classe, no te edat, ni origen, però sí que té gènere". En aquest sentit ha volgut deixar clar que cal acabar amb el masclisme i amb el patriarcat que sostenen aquestes violències. Verge també ha assegurat que les dones "tenim dret a viure vides lliures de violència masclista i aquesta és una responsabilitat de tota la societat".

No consten antecedents de violència entre la víctima i el detingut

Els fets van tenir lloc el dissabte 6 de maig. En un primer moment, la policia va descartar que la dona hagués estat assassinada per falta d'inicis de criminalitat. Tot i això, després de rebre els resultats de les proves forenses, el cos està estudiant els fets com un cas de violència de gènere. L'equip forense va procedir a l'aixecament de cadàver de la finada i, traslladat l'informe a la magistrada del jutjat de violència sobre la dona que dirigeix la investigació, en va acordar la pràctica de diverses diligències, entre les que es troba la detenció de la seva parella. Fonts judicials han assegurat que no consten antecedents de violència entre la víctima i el detingut. Per altra banda, la investigació continua oberta i no ha transcendit si el detingut té altres antecedents. El jutge ha decretat el secret de sumari.

Tres dies de dol a Manresa i a Prats de Lluçanès

L'Ajuntament de Prats de Lluçanès ha decretat, des d’aquest dimarts i fins dijous, tres dies de dol oficial per l’assassinat masclista. Durant aquest temps, se suspenen les celebracions oficials i les banderes dels edificis públics onejaran a mig pal en senyal de dol. Ahir, Manresa també va ser un decret en termes similars. Els grups municipals que formen el consistori van acordar tres jornades de dol oficial, durant les quals les banderes onejaran a mig pal i hi haurà un crespó negre a les banderes del Saló de Sessions.