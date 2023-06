Una dona ha resultat ferida crítica per un incendi incendi a casa seva, a Esparreguera. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la tarda a un habitatge de l'avinguda Francesc Macià. En l'incident hi han treballat 6 dotacions dels Bombers, que han rescatat la dona de dins de l'edifici amb cremades al 70% del cos.

Posteriorment han extingit el foc, que s'havia originat a la cuina, i han fet recerca a l'interior de l'habitatge, una casa unifamiliar, per comprovar que no hi hagués ningú més. Poc abans de les 5 de la tarda, amb l'incendi apagat, s'ha ventilat l'interior de la casa.

Per aquest incendi el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activat tres ambulàncies i un equip conjunt amb Bombers. La dona ha estat atesa i traslladada a la Unitat de Cremats de l’Hospital Vall Hebron en estat crític.