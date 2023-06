L'home que es va atrinxerar ahir en una masia de Les Llosses després de ferir el seu veí i que va rebre als Mossos d'Esquadra a trets continua avui ingressat en estat greu a l'hospital Vall d'Hebron. L'home, de 30 anys, primer va atacar el seu veí amb una escopeta de caça. En trobar-se a una distància destacada, i tot i rebre l'impacte de 40 perdigons, la víctima va acabar ferida lleu i avui ja es trobava a casa.

Després de ferir el seu veí i amb l'arribada dels Mossos d'Esquadra, l'home es va atrinxerar a la casa de Les Llosses i no va voler negociar amb els agents que havien de procedir a la seva atenció. Per aquest motiu, el Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos va accedir a la masia i l'home atrinxerat els va rebre a trets. Es va produir un foc creuat que va acabar amb un agent ferit lleu i amb l'atacant ferit greu per quatre ferides de bala, segons ha explicat avui TV3. Dues bales li haurien impactat a l'abdomen, una al tòrax i una a una mà. L'home va ser traslladat ahir a l'hospital Vall d'Hebron amb un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i continua allà ingressat acompanyat d'una custòdia policial dels Mossos d'Esquadra, ja que va quedar detingut acusat de temptativa d'homicidi.