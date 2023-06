Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 80 anys per calar foc a l'ermita de Sant Sebastià de Bescanó (Gironès) per motius "racistes i islamòfobs". Segons informen en un comunicat, els fets van tenir lloc el 24 de maig. Un testimoni va trucar al telèfon d'emergències 112 per informar que hi havia un incendi al centre de culte. Fins al lloc s'hi van desplaçar Mossos, Bombers i Guàrdia Municipal de Bescanó. Un cop extingit el foc, els Mossos van obrir una investigació durant la qual van detectar restes de líquid inflamable i dues pedres a l'interior de la mesquita. Els indicis apuntaven que algú havia llançat les pedres des de l'exterior amb la intenció de trencar els vidres per facilitar la propagació de les flames.

L'incendi va afectar la vegetació propera, diversos objectes de valor històric i l'estructura i pintura de l'ermita del segle XVII, catalogada com a Patrimoni Cultural Català. Davant la possibilitat que l'incendi fos intencionat, la comissaria general d'informació dels Mossos a la regió policial de Girona es va fer càrrec de la investigació que ha culminat aquest dimecres amb la detenció del suposat autor dels fets. Segons informen els Mossos, l'ancià podria haver actuat per motius racistes i islamòfobs davant el pensament que l'ermita s'anava a convertir en una mesquita. Per aquests motius, el van detenir com a suposat autor d'un delicte contra el patrimoni amb l'agreujant de cometre'l per motius ideològics. Després de declarar a comissaria, els Mossos van deixar la detenció sense efecte i l'ancià va sortir en llibertat, a l'espera de comparèixer al jutjat quan el requereixin.