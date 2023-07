Un cop acabada la campanya de la declaració de la Renda 2022, els Mossos d’Esquadra han alertat d’un nou intent de ‘phishing’ en què ciberdelinqüents utilitzen el correu electrònic per intentar suplantar la identitat de l’Agència Tributària i obtenir dades personals i fiscals de la potencial víctima.

En el missatge s’informa d’un problema per realitzar la devolució de l’import de la declaració de la renda per «documents aportats invàlids» , per la qual cosa faciliten un arxiu amb el suposat llistat de documents que s'han d'adjuntar, que es pot descarregar a través d'un enllaç. El cos policial ha compartit a través de Twitter un exemple d'aquest tipus d'estafa i informa que cal evitar seguir l'enllaç que proporcionen els estafadors, ja que si es prem "t'infectaran un virus".