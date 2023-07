Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones per diversos delictes d’estafa, furt i robatori amb intimidació comesos a Manresa, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona i Terrassa.

Dues d’aquestes persones han estat detingudes a Cornellà de Llobregat, una a Sant Feliu de Llobregat i dues més a Barcelona.

En total els autors van sostreure més de 44.000 € tant en efectiu com mitjançant transferències bancàries, aparells electrònics i joies.

Així actuava la banda

El modus operandi que feien servir els autors consistia en fer una primera trucada telefònica a les víctimes per informar d’un error al comptador del gas o en la factura per un valor de valor d’entre 300€ i 400€, avisant que era el darrer dia per solucionar-ho, motiu pel qual enviaven dues persones, que acostumaven a ser dones i que deien ser inspectores de la companyia, per comprovar si hi havia algun problema amb el subministrament.

Un cop dins el domicili mentre una d’aquestes persones distreia a la víctima i simulava fer la revisió, l’altra recorria el pis per trobar diners, objectes de valor, i targetes i llibretes bancàries que sostreia. La suposada inspectora que interactuava amb la víctima demanava les dades bancàries de targetes i llibretes d’estalvi així com els codis de seguretat amb l’excusa que les necessitaven per poder solucionar el problema de subministrament.

Quan ja tenien les dades bancaries i amb els codis de seguretat en el seu poder sortien del domicili per suposadament fer comprovacions en els comptadors del gas situats a l’exterior de l’edifici.

Un cop a l’exterior, però, anaven a caixers per treure quantitats de diners abans que es bloquegessin les targetes i llibretes i també aprofitaven per fer compres on-line, i compres presencials en establiments i grans superfícies comercials.

El mateix dia o els dies successius tornaven a trucar a la víctima fent-se passar per treballadors de l’entitat bancària per mirar d’obtenir les noves dades bancàries i així poder tornar a sostreure diners.

En un dels fets els autors van demanar a la víctima que els donés el número de seguretat de la targeta bancària però aquesta va sospitar i no els hi va voler donar, moment en el qual la van arraconar al passadís del domicili i la van pressionar fins que el van obtenir.

L'operatiu, a càrrec de la Divisió d'Investigació Criminal

Fruit de les investigacions del Grup de Robatoris amb Violència de l’Àrea de Barcelona de la Divisió d’Investigació Criminal es va poder determinar que un grup de cinc persones formaven una organització criminal que havia comés vuit fets similars a Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Terrassa i Manresa, i se les va detenir.

El jutjat d’instrucció número 31 de Barcelona instrueix diligències per vuit fets delictius imputats a aquest grup de persones.