⚠️ Per evitar robatoris i estafes com aquesta:



✅ Demaneu l’acreditació dels operaris

✅ No permeteu l’accés al vostre domicili a persones desconegudes, especialment si no heu concertat cap visita

✅ Si no espereu ningú, truqueu a la companyia o al 112 per fer comprovacions pic.twitter.com/6RWyzARuYB