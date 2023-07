Un tren d’alta velocitat de la companyia OUIGO ha quedat avariat al túnel Serra llarga de Roda de Berà (Tarragona) amb 461 passatgers, 6 tripulants i 1 maquinista a l’interior.

Per aquest incident Protecció Civil ha activat la prealerta Ferrocat i treballa per reparar l’avaria. En principi no s’ha tallat la circulació al complet.

Alguns dels passatgers asseguren que l’empresa no ha donat explicacions de la detenció.