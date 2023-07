L’amenaça de les estafes per internet obliga a mantenir la ciutadania alerta

Les estafes han estat sota el focus dels cossos policials des de fa molt temps, però el problema s’ha agreujat en els últims anys a causa de la globalització en l’ús de l’internet. La possibilitat d‘estafar a gent a distància i des de l’anonimat fa que els delinqüents optin per aquest tipus de mètodes per obtenir beneficis. Per aquest motiu, els Mossos d‘Esquadra alerten que es tracta d’un dels delictes que més preocupen i que més estan creixent en els últims anys.

«L’estafa és un dels delictes que més hi ha actualment, sobretot les estafes per internet», apunta un caporal dels Mossos d’Esquadra de la regió central especialitzat en aquest tipus de delictes. En aquest sentit, assegura que les que més es produeixen són les estafes bancàries a través de SMS o de correu electrònic. Però com funcionen aquestes estafes?

Primer es posen en contacte amb tu i moltes vegades intenten donar-te pressa. Per exemple, t‘envien un SMS o un correu a les dues de la matinada dient-te que hi ha hagut un intent de moviment amb el teu compte. Llavors, en aquell moment vols reaccionar ràpid, el teu banc està tancat i acabes fent les gestions que et van dient. D’aquesta manera obtenen les teves dades i ja tenen via lliure per buidar-te el compte corrent. «Si t’hi pares a pensar i ho fas amb calma, normalment veus que les coses que et demanen no són gaire lògiques», afirma el caporal dels Mossos. «Fan enginyeria social. Et truquen i fan veure que ja ho saben tot de tu, però ets tu qui els acaba donant la informació sense adonar-se’n. El caporal apunta també que en algunes ocasions sí que són capaços d’obtenir les dades per altres vies com alguna filtració de dades a tracés de companyies telefòniques o directament atacant bases de dades que poden acabar al dark web i ser comprades amb fins criminals.

Sobre les víctimes de les ciberestafes, l’especialista assegura que tothom ho pot arribar a ser, però que depèn del tipus d’estafa. Pel que fa a les estafes bancàries es solen focalitzar en gent gran mentre que entre els joves el que es solen produir són estafes relacionades amb inversions sovint relacionades amb criptomonedes. «Els expliquen com funciona el món de les criptomonedes, comencen a invertir diners, però en realitat no estan fent la inversió en una pàgina, sinó que simplement l’estan enviant directament als estafadors que utilitzen una pàgina falsa per fer-los creure que tenen els diners allà ficats i que estan obtenint beneficis.

Darrere de les estafes per internet el més habitual és que hi hagi organitzacions criminals i els ‘llops solitaris’ solen ser excepcions. Aquestes organitzacions compten amb importants infraestructures de manera que poden arribar a disposar de grans call centers a través dels quals contacten amb les seves víctimes. Que es tracti d’organitzacions criminals sovint instal·lades en altres països també comporta dificultats a l’hora de dur a terme la investigació. En aquest sentit és és fàcil treballar a nivell europeu perquè hi ha una normativa més conjunta i més comuna entre tots els països, però quan el focus es situa fora d’Europa, apareixen més complicacions.

De cara a les persones que ja han sigut víctimes d’algun tipus d’estafa per internet, el caporal de la regió central assegura que poder recuperar els diners és molt complicat perquè «tal com s’envien, es perden». Tot i això, recalca la importància de denunciar aquest tipus d’estafes, fet que sovint no es fa ja sigui per la vergonya que suposa haver caigut a un parany o perquè la dificultat de poder recuperar els diners ja fa tirar-se enrere. «La denúncia és important, si més no per parar l’estafa. Si tenim constància de SMS fraudulents enviats des d’un número de telèfon, nosaltres podem demanar que aquest número de telèfon no es pugui fer servir més. Si no es denuncia aquella estafa, se segueix fent i augmenta el nombre de víctimes», assegura l’especialista en ciberdelinqüència que afegeix que «al final la denúncia no és només de cara a tu, sinó que serveix per aturar aquella estafa».

En definitiva, els Mossos alerten de la perillositat d’aquest tipus de delictes i de la necessitat d’estar sempre alerta per evitar ser vulnerables i convertir-nos en possibles víctimes de possibles estafadors a través d’internet.